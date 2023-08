LE CANADA ET L'ONTARIO SOUTIENNENT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES À LITTLE CURRENT





LITTLE CURRENT, ON, le 30 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement, ont annoncé un investissement de plus de 800 000 $ pour soutenir la construction de trois logements pour personnes âgées dans la ville de Little Current.

Cet investissement est rendu possible grâce à l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), une initiative faisant partie de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

L'inauguration a eu lieu à la résidence pour personnes âgées Fielding Place, située au 5, rue Park. L'ensemble résidentiel comprend trois blocs composés chacun de quatre logements, tous destinés à des personnes âgées de la collectivité. Dix logements comptent une seule chambre, tandis que deux sont conçus comme des logements accessibles de deux chambres.

Le financement de l'IPOL annoncé aujourd'hui est destiné à la construction de trois autres logements d'une chambre.

La construction des logements a été achevée en juillet 2023. Les résidents pourront y accéder à compter du 1er septembre 2023.

Citations :

« Des projets comme Fielding Place contribueront à créer davantage de logements sûrs et abordables pour les personnes âgées de Little Current. En soutenant des projets comme Fielding Place, notre gouvernement aide les personnes âgées à maintenir une présence forte et active dans les communautés qu'elles considèrent comme leur chez-soi. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ouverture de Fielding Place permet d'offrir plus de logements abordables aux personnes âgées de Little Current et de la région, ce qui leur permet de demeurer près de leur famille et de leurs amis et de s'épanouir au sein de leur collectivité. Merci à tous les partenaires de la communauté et aux personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » - Marc G. Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

Nous sommes déterminés à aider les gens de tout l'Ontario à trouver un logement qui leur convient - et cela comprend des investissements historiques dans le logement dans le Nord de l'Ontario. Les investissements réalisés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement aideront les personnes âgées du district de Manitoulin-Sudbury à trouver un logement confortable et approprié près de leur famille et de leurs proches. Nous continuerons à défendre les besoins du Nord de l'Ontario pour nous assurer qu'aucune région de la province n'est laissée pour compte. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Les gens attendent depuis des années de nouveaux logements abordables et c'est bien de voir que le Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury a pu travailler avec notre municipalité et les gouvernements fédéral et provincial pour investir dans un important projet, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. » - Al MacNevin, maire de la Ville de Northeastern Manitoulin

« Au nom du conseil d'administration, nous sommes fiers de célébrer l'ajout de ce bâtiment flambant neuf à Little Current. Cela faisait longtemps qu'on l'attendait! » - Bruce Killah, président du conseil d'administration, Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

« Il nous a fallu 24 ans pour faire de ce projet une réalité et nous avons finalement réussi à ajouter 12 logements abordables pour personnes âgées à notre portefeuille. Nous apprécions le don de la famille Fielding et le soutien de la ville de Northeastern Manitoulin, des gouvernements fédéral et provincial, de notre conseil d'administration, de HSC et du personnel. » ­- Donna Stewart, directrice des services municipaux, Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l' Ontario . Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles résidentiels abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le dernier plan d'action pour l'offre de logements de l' Ontario se nomme Aider les acheteurs et protéger les locataires . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable.

se nomme . Il constitue la plus récente d'une série de mesures prises par la Province pour aider les gens à trouver un logement abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable. L' Ontario est déterminé à résoudre la crise du logement et s'est fixé l'objectif ambitieux de construire au moins 1,5 million nouveaux logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser son plan d'action pour l'offre de logements, chaque année pendant quatre ans, afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et aux perspectives.

est déterminé à résoudre la crise du logement et s'est fixé l'objectif ambitieux de construire au moins 1,5 million nouveaux logements d'ici 2031. Il s'engage à faire progresser son plan d'action pour l'offre de logements, chaque année pendant quatre ans, afin de relever de nouveaux défis, de répondre à des besoins uniques et de s'adapter à l'environnement actuel et aux perspectives. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

30 août 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :