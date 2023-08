Tigre Géant et Indspire lancent leur deuxième année de collaboration avec un chandail pour appuyer les étudiants autochtones de niveau postsecondaire





- La totalité du produit de la vente de ces chandails sera versée à Indspire pour appuyer son fonds Learning from the Past -

- L'an dernier, la campagne a permis de recueillir plus de 207 000 $ pour Indspire -

OTTAWA, ON, le 30 août 2023 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited est fière d'annoncer aujourd'hui le lancement de sa deuxième année de collaboration avec l'organisme caritatif autochtone national Indspire. Cette collaboration offre aux Canadiens et Canadiennes un chandail orange exclusif visant à recueillir des fonds à l'appui des étudiants autochtones de niveau postsecondaire par l'entremise du fonds Learning from the Past d'Indspire, et les sensibilise à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Créé par l'artiste ojibwé bispirituel Patrick Hunter, ce chandail personnalisé est maintenant offert dans votre magasin Tigre Géant local et en ligne à tigregeant.com. La totalité des recettes de la vente sera versée à Indspire à l'appui du fonds Learning from the Past.

« Ce partenariat avec Tigre Géant et Patrick Hunter est un signe tangible de réconciliation à l'oeuvre, et sert de testament au pouvoir de changer des vies de la collaboration positive », a déclaré Mike DeGagné, président-directeur général d'Indspire. « Grâce à cette entreprise commune, des centaines d'apprenants métis, inuits et des Premières Nations d'un bout à l'autre de l'Île de la Tortue ont obtenu la capacité de poursuivre leurs objectifs en matière d'éducation. Nous sommes ravis de prendre part, une fois de plus, à cette initiative importante et de travailler ensemble à son succès continu. »

Les étudiants suivants ont exprimé leur gratitude pour l'impact que le fonds Learning from the Past d'Indspire a eu sur leur éducation et leur croissance personnelle :

« Grâce au fonds Learning from the Past d'Indspire, je peux poursuivre ma passion pour la revitalisation de la langue et de la culture grâce au programme de premier cycle en études autochtones de l'Université Trent. Je me réjouis à la perspective d'une carrière qui pourra aider les communautés des Premières Nations, y compris la mienne. Je suis convaincue que l'expertise et les connaissances que j'ai acquises au cours de mes études me permettront d'opérer un changement durable. » - Ashley, programme de premier cycle en études autochtones, Université Trent

« En tant que mère de deux jeunes garçons, le fonds Learning from the Past d'Indspire m'a fourni, ainsi qu'à mes enfants, l'aide financière dont j'avais grandement besoin pour que je puisse me concentrer sur mes études. Mon désir est de redonner un jour aux étudiants autochtones de la même façon. Merci de votre généreux soutien. » - Kayla, baccalauréat en études autochtones et en enseignement au niveau primaire, Université de l'Alberta

« Mon objectif est d'obtenir un diplôme en études autochtones et de le combiner à mes connaissances culturelles afin de créer un avenir meilleur pour tous les Nêhiyawak. La reconnaissance et le soutien financier que j'ai reçus dans le cadre du fonds Learning from the Past d'Indspire ont eu une influence profonde sur moi. Ils ont allégé mon fardeau financier, m'ont inspiré confiance pour réaliser mes projets et m'ont rappelé qu'il y a des gens bienveillants. Je suis profondément touchée, honorée et immensément reconnaissante de cet appui généreux. » - Megan, baccalauréat en études autochtones, Université de Regina

« Nous croyons que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation offre une occasion importante de participer à des discussions significatives et durables sur les répercussions des pensionnats sur les communautés autochtones. Chez Tigre Géant, nous sommes déterminés à sensibiliser les gens et à participer activement à cette conversation continue », a déclaré Alison Scarlett, chef des relations publiques et des communications et coprésidente du comité sur la diversité, l'équité et l'inclusion chez Giant Tiger Stores Limited. « Nous sommes ravis de miser sur le succès de notre campagne inaugurale et de poursuivre notre partenariat avec Indspire pour offrir aux Canadiens et Canadiennes l'occasion d'appuyer les étudiants autochtones. Le soutien indéfectible de nos clients et de nos collectivités partout au pays a eu une incidence importante sur l'autonomisation des étudiants grâce à l'éducation dans les collectivités où nous vivons. »

Partenaire de longue date d'Indspire, Tigre Géant soutient activement trois programmes essentiels, pour une contribution globale de 75 000 $ par année, en plus du produit de la vente des chandails. Il s'agit des programmes « Soaring: Indigenous Youth Empowerment Gathering », « Building Brighter Futures: Bursaries, Scholarships and Awards (BBF) », qui appuie les jeunes Autochtones dans les communautés de Tigre Géant, et « Rivers to Success », une initiative de mentorat d'étudiants autochtones qui obtiennent leur diplôme et deviennent les leaders de demain.

Pour en savoir plus sur la campagne et les retombées du fonds Learning from de Past d'Indspire, visitez gianttiger.com/fr/pages/truth-and-reconciliation.

À propos d'Indspire :

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans l'intérêt à long terme de ces personnes, de leurs familles, de leurs collectivités et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires financiers, Indspire offre des bourses financières et des programmes et partage des ressources afin que les étudiants inuits, métis et des Premières Nations réalisent leur plein potentiel. En 2022-2023, Indspire a versé plus de 27 millions de dollars répartis entre 7 522 bourses d'études à des étudiants inuits, métis et des Premières Nations partout au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Indspire.ca.

À propos du fonds Learning from the Past

Le fonds Learning from the Past d'Indspire offre des bourses aux étudiants autochtones de niveau postsecondaire qui poursuivent des études en langues et en études autochtones. Pour de plus amples renseignements sur le fonds, veuillez consulter le site indspire.ca/learning-from-the-past/.

À propos de Tigre Géant

Tigre Géant est le magasin de rabais familial canadien de choix. Sa mission est de faire en sorte que chaque dollar compte et d'offrir des tendances mode pour tous les membres de la famille, des produits d'épicerie et des articles ménagers de tous les jours. L'entreprise privée compte plus de 260 magasins au Canada et emploie fièrement plus de 10 000 membres de l'équipe du Tigre. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des membres d'équipe locaux qui connaissent leur communauté. Que les Canadiens et Canadiennes magasinent en magasin ou en ligne à tigregeant.com, Tigre Géant permet à tous de magasiner et d'économiser intelligemment tous les jours. #FiertéCommunautaireTG #TigreGéant

30 août 2023 à 09:00

