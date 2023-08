Converge lance « Coffee and Converge » pour mettre en valeur la profondeur de ses solutions et services





La série commence par une analyse approfondie des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité

TORONTO, le 30 août 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (TSX: CTS) (OTC: CTSDF) est heureuse d'annoncer le lancement de « Coffee and Converge », qui présentera les services et les solutions de l'entreprise dans le cadre d'une série d'événements virtuels et en personne au cours des prochains mois.

L'événement inaugural de la série aura lieu au centre-ville de Toronto le mercredi 13 septembre à 8 h 30 HE et portera sur les pratiques de Converge en matière d'intelligence artificielle et de cybersécurité, avec des présentations animées par deux des experts les plus renommés de Converge dans le domaine : Chris Foster, responsable de la stratégie analytique, et Shaun Bertrand, chef des services professionnels, Cybersécurité. L'objectif est de mettre en lumière la portée, l'ampleur et les possibilités de l'évolution de l'entreprise pour devenir un chef de file dans le domaine des logiciels et des services, ainsi que de montrer comment les clients des secteurs des services financiers, de l'automobile et des soins de santé saisissent l'occasion de s'associer à Converge pour aider à construire et à déployer en toute sécurité les plus récentes solutions d'intelligence artificielle, comme IBM watsonx, et d'autres modèles et algorithmes de langage dans leurs infrastructures de base tout en établissant, parallèlement, les cadres nécessaires et les mesures de protection essentielles pour le déploiement sécuritaire des outils d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond.

« Notre relation avec Converge, un partenaire platine de longue date d'IBM, illustre la valeur de l'écosystème d'IBM », a déclaré Kate Woolley, directrice générale, Écosystème IBM. « Converge investit dans la technologie et les compétences IBM dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, comme watsonx, la cybersécurité et le nuage hybride, afin d'aider à offrir des solutions qui produisent des résultats commerciaux pour les clients à l'échelle mondiale. »

Converge discutera des cas d'utilisation des clients et des exemples de la façon dont elle établit des partenariats et crée des solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité avec ses partenaires stratégiques et leurs clients, notamment les suivants :

« Converge est un partenaire de confiance d'Elevance Health (NYSE: ELV). Nous comptons sur son expertise pour fournir des évaluations indépendantes de nos systèmes, ce qui contribue à les protéger », a déclaré l'un des responsables de la cybersécurité d'Elevance Health. « Converge a fait preuve d'un véritable professionnalisme, de compétences d'élite et d'une excellente collaboration avec plusieurs équipes d'Elevance Health. »

La série « Coffee and Converge » sera diffusée en direct, et une archive de la webémission sera disponible sur le site Web de l'entreprise au https://convergetp.com/investor-relations/ .

Détails de l'événement :

Date : Mercredi 13 septembre 2023

Heure : 8 h 30 HE

Où : Scotia Bank Plaza, tour nord, Toronto

Lien d'inscription à la webdiffusion en direct :

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=36716DCA-3A78-458A-8E05-6D2DFBDE6A07

Inscription en personne :

Les investisseurs institutionnels qui souhaitent y assister en personne recevront des communications sur la façon de s'inscrire. Les investisseurs institutionnels peuvent également communiquer avec [email protected] pour obtenir un lien d'inscription en personne.

