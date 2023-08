Randstad dévoile Randstad Digital : un partenaire de premier plan dans le domaine du numérique qui transforme l'entreprise pour le présent et l'avenir





Randstad, la plus grande entreprise de talents au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle organisation, Randstad Digital, qui se spécialise dans la satisfaction des besoins en talents technologiques des entreprises multinationales dans un large éventail de secteurs. Dans cet environnement commercial dynamique, Randstad Digital est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à accélérer et à permettre des transformations à l'échelle de l'entreprise, en leur donnant accès à des talents, des services et des solutions de premier ordre dans quatre domaines spécialisés : expérience client, cloud et infrastructure, données et analyses, et ingénierie numérique et produit. Randstad Digital, avec sa stratégie rafraîchie et son organisation intégrée au niveau mondial, sera dirigé par Venu Lambu, qui vient d'être nommé en janvier 2023.

« Le monde du travail est défini par trois tendances : la rareté des talents, l'évolution des besoins des clients et la numérisation rapide. C'est pourquoi Randstad a pour ambition de devenir l'entreprise de talents la plus équitable et la plus spécialisée au monde. Positionnés pour soutenir les organisations ayant des besoins en talents spécialisés, nous serons leur partenaire privilégié, offrant diverses solutions et des conseils d'experts pour la croissance de l'entreprise. Les clients ont de plus en plus besoin d'un soutien à la transformation numérique, ce qui nous a incités à regrouper nos services de talents numériques en une seule offre globale. Nous sommes confiants dans notre capacité à développer notre technologie pour nos clients et à devenir la destination préférée des talents numériques grâce à Randstad Digital, notre nouvelle organisation mondiale », a déclaré Sander van 't Noordende, PDG de Randstad.

Randstad Digital est la consolidation de décennies d'expérience et de savoir-faire numériques, rassemblant les capacités mondiales existantes sous une marque unifiée. Cette approche permet d'améliorer la stratégie en matière de capacités et d'étendre nos capacités en région et à l'étranger afin de faciliter l'accès aux talents et d'accroître la flexibilité.

« Les entreprises font confiance à Randstad pour relever leurs défis les plus difficiles, et je suis désormais convaincu que le modèle agile de Randstad Digital peut s'adapter en permanence à l'évolution des besoins des clients et des demandes des entreprises », a déclaré Venu Lambu, PDG de Randstad Digital. « L'organisation est particulièrement bien placée pour guider les clients dans les eaux inconnues de la transformation, en tirant parti de sa gamme complète d'outils pour orienter les projets vers la réussite. Chez Randstad, nous considérons que le talent d'abord, le numérique d'abord comme une double priorité devenant un différenciateur clé alors que les entreprises entrent dans la prochaine phase de leur transformation. Notre ambition est de leur fournir les solutions et les services numériques axés sur les talents dont ils auront besoin pour réussir ».

L'offre de Randstad Digital pour les entreprises

Randstad Digital n'est pas une approche unique de la transformation, mais un partenaire global qui propose des solutions personnalisées pour assurer la préparation à l'avenir. Avec des capacités approfondies à travers quatre lignes de services, Randstad Digital travaille en partenariat avec ses clients au niveau local et mondial, quelle que soit la complexité du projet, qu'il s'agisse de renforcer votre personnel actuel, de tirer parti des centres de talents mondiaux de Randstad Digital pour des compétences spécialisées, ou de fournir des solutions gérées. Grâce à ses centres de talents mondiaux, les clients peuvent rapidement augmenter ou réduire leurs opérations en puisant dans un vivier diversifié de professionnels qualifiés provenant de différentes parties du monde lorsqu'ils ont besoin d'agrandir leurs équipes. Cet accès à une base de talents plus large permet aux entreprises de trouver des compétences spécialisées qui pourraient être rares dans leur pays d'origine.

Randstad Digital est une plaque tournante pour les talents technologiques disposant d'une expertise et de capacités spécialisées. Pour les professionnels du secteur technologique, l'organisation offre des possibilités de formation, de perfectionnement et de formation continue par l'intermédiaire de l'Académie Numérique de Randstad, ainsi qu'une progression de carrière au sein d'une équipe agile et performante d'innovateurs et de solutionneurs de problèmes, menant des projets mondiaux de pointe.

« La promesse de Randstad Digital ne se limite pas au présent mais s'étend à l'avenir de la transformation des entreprises. Grâce à sa compréhension approfondie des défis complexes auxquels se confrontent les entreprises modernes, Randstad Digital offre un partenariat transformateur qui permet aux entreprises de prospérer face à l'incertitude et au changement », a déclaré M. Lambu.

À propos de Randstad Digital

Randstad Digital est un partenaire de confiance qui facilite la transformation accélérée des entreprises en fournissant des talents, des capacités et des solutions à l'échelle mondiale dans des domaines spécialisés. Nos solutions en matière de talents vous permettent de faire évoluer votre équipe en toute transparence, tout en vous mettant en relation avec des professionnels qualifiés dans le monde entier, qui s'alignent sur les technologies que vous avez choisies. Nous nous concentrons sur les solutions gérées et nous donnons aux entreprises les moyens d'avancer rapidement et d'atteindre leurs objectifs efficacement. Nous soutenons quatre lignes de services, notamment l'expérience client, le cloud et l'infrastructure, les données et l'analyse, ainsi que l'ingénierie numérique et de produits, en plus de trois modèles d'engagement, notamment les services de talents, les centres de talents mondiaux et les capacités de solutions gérées.

Randstad Digital a été annoncé le 30 août 2023, sous l'égide de Randstad, la plus grande entreprise de talents au monde et un partenaire de choix pour les clients. Randstad a une connaissance approfondie du marché du travail et aide ses clients à créer la main-d'oeuvre de qualité, diversifiée et flexible dont ils ont besoin pour réussir. Nos 46 000 employés dans le monde ont un impact positif sur la société en aidant les gens à réaliser leur véritable potentiel tout au long de leur vie professionnelle.

Randstad a été fondée en 1960 et a son siège à Diemen, aux Pays-Bas. En 2022, sur nos 39 marchés, nous avons aidé plus de 2 millions de personnes à trouver un emploi valorisant et conseillé plus de 230 000 clients sur leurs besoins en talents. Nous avons généré un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros. Randstad N.V. est cotée sur Euronext Amsterdam. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.randstad.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 août 2023 à 08:15

