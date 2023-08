LA 15e ÉDITION ANNUELLE DU RENDEZ-VOUS A&W POUR STOPPER LA SP PERMET D'AMASSER 1,6 MILLION DE DOLLARS AU PROFIT DE SP CANADA





VANCOUVER, BC, le 30 août 2023 /CNW/ - A&W Canada annonce avec fierté que la 15e édition annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP , organisé en appui à SP Canada , a permis d'amasser la somme incroyable de 1,6 million de dollars. Le 17 août dernier, pour chaque Teen Burgertm vendu au Canada, A&W a fait don de 2 $ à SP Canada afin d'améliorer la vie des personnes atteintes de SP. Les Canadiennes et Canadiens ont contribué également en effectuant des dons en ligne ou en arrondissant leur facture.

« Cela fait 15 ans que les Canadiens et Canadiennes unissent généreusement leurs efforts à l'occasion du Rendez-vous A&W pour stopper la SP », déclare Susan Senecal, présidente-directrice générale des Services alimentaires A&W du Canada Inc. « Le fait d'avoir dépassé notre objectif permettra de continuer à financer des activités et des ressources essentielles offertes par SP Canada en vue de favoriser un monde sans SP. Nous sommes heureux de poursuivre cette initiative forte pour faire de ce but une réalité. »

Cette collecte de fonds annuelle compte beaucoup pour les franchisés A&W et le personnel des restaurants de tout le pays, et elle serait impossible sans leur soutien continu. Depuis l'année où la campagne a vu le jour, en 2008, les restaurants A&W de villes canadiennes de toutes tailles ont suscité un appui sans précédent à cette cause, ce qui lui a permis de fêter 15 ans d'existence. Le cumul de ses dons s'élève à plus de 20 millions de dollars!

Le Québec se démarque encore une fois

La participation des Québécois et des Québécoises s'est encore fait sentir lors de cette 15e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, et a permis d'amasser plus de 140 000 $. L'appel lancé par SP Canada - Division du Québec et A&W a été entendu par des milliers de personnes déterminées à changer le cours des choses pour les gens atteints de sclérose en plaques et leurs proches aidants.

SP Canada - Division du Québec et A&W tiennent à remercier tous les franchisés A&W du Québec pour leurs efforts, ainsi que les bénévoles, ambassadeurs et ambassadrices pour leur engagement. Ensemble, ils ont fait de cette campagne un véritable succès.

Stopper la SP, une action décisive à la fois

Afin d'encourager la participation de la population canadienne au Rendez-vous A&W pour stopper la SP de cette année, A&W a fait équipe avec le défenseur des Maple Leafs de Toronto T. J. Brodie et son épouse, Amber, atteinte de SP depuis sept ans. Malgré ce diagnostic qui a bouleversé sa vie, Amber continue de se montrer positive et puise une grande force dans le soutien qu'apporte le programme, voué à faire progresser la recherche.

« Même s'il n'existe pas encore de remède connu contre la SP, je suis convaincue qu'un jour, nous vivrons dans un monde sans SP », affirme Amber Brodie. « J'ai ressenti une compassion extraordinaire de la part des Canadiens et Canadiennes grâce au Rendez-vous A&W pour stopper la SP. Je remercie tous les participants et participantes pour leur générosité. »

« Ce fut un honneur et un privilège d'aider A&W Canada et SP Canada à faire connaître la prévalence de la SP et les répercussions de celle-ci sur nos vies », indique T.J. Brodie. « Si l'on se fie aux résultats de la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP de cette année, la population canadienne nous a non seulement encouragés depuis les gradins, mais elle a aussi joué un rôle essentiel pour faire avancer la recherche et la découverte de traitements. »

Le combat se poursuit

Si le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis jusqu'à présent de financer des recherches cruciales à hauteur de 20 millions de dollars, un chiffre impressionnant, le combat contre la SP est loin d'être terminé. En moyenne, 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques chaque jour, et le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde.

« La précieuse relation qui nous lie de longue date à la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis de réaliser d'importants progrès en matière de soins prodigués aux Canadiens et Canadiennes atteints de SP », déclare Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de SP Canada. « Année après année, nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible que la population canadienne témoigne envers la collectivité de la SP par le biais de fonds versés à notre organisme. Ces derniers contribuent directement aux programmes de soutien et aux initiatives de mieux-être de SP Canada, et ils ont une incidence sur les progrès qui seront réalisés grâce à des travaux de recherche novateurs, axés sur l'amélioration de notre compréhension de la SP et sur la mise au point de nouveaux traitements. »

Pour en savoir plus sur la façon de faire un don à SP Canada, visitez le Portail des dons de l'organisme.

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. Nous sommes convaincus qu'il est crucial d'aider nos clients à réaliser de petites actions simples dans l'intérêt de la population et de la planète. Qu'il s'agisse de servir du boeuf entièrement nourri à l'herbe, d'offrir des ustensiles réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les Canadiens atteints de sclérose en plaques, nous nous employons sans relâche à exercer une influence positive dans toutes les collectivités du Canada où nous nous trouvons. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons les Canadiens d'un océan à l'autre dans plus de 1?000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca .

À propos de la sclérose en plaques et de SP Canada

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, au Canada, douze personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Elle peut aussi se présenter sous une forme progressive. La SP se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. SP Canada procure du soutien et de l'information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d'un monde sans SP. Pour obtenir plus d'information sur la sclérose en plaques ou sur SP Canada, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à spcanada.ca ou composez le 1 800 268-7582.???

