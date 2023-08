Mission commerciale en France, en Belgique et aux Pays-Bas - Le ministre André Lamontagne se rendra en Europe pour faire la promotion des produits bioalimentaires du Québec et annonce 12 M$ pour soutenir nos exportations





QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 12 millions de dollars au Groupe Export pour stimuler les exportations bioalimentaires du Québec et soutenir les entreprises d'ici qui souhaitent investir dans les marchés extérieurs. Cet investissement servira notamment à préparer nos entrepreneurs aux divers salons commerciaux dans le monde, à soutenir des projets stratégiques d'exportation et à former les dirigeants des entreprises dans les activités de promotion des produits à l'étranger.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce à l'occasion d'une mission commerciale en Europe qui vise à promouvoir les produits bioalimentaires québécois. Le ministre profite également de ce passage pour visiter quelques entreprises, notamment des détaillants européens. Alors qu'il s'agit de la première mission depuis 15 ans d'un ministre de l'Agriculture du Québec en France, des rencontres politiques et économiques importantes sont au programme.

En plus de maintenir les liens privilégiés avec les pays de la Francophonie, la présence du ministre Lamontagne en Europe a également comme objectif d'intensifier les efforts du Québec afin d'augmenter notre autonomie alimentaire durable. À ce sujet, plusieurs rencontres prévues avec des ministres nationaux et des élus de l'Union européenne, ainsi qu'auprès de représentants de la société civile, permettront d'ouvrir la collaboration sur des partenariats liés à l'innovation et à l'agroenvironnement.

Pour le gouvernement, les pays de l'Union européenne constituent un marché important et le Québec souhaite accompagner les entreprises bioalimentaires dans leur démarche pour établir de nouvelles relations d'affaires et ainsi stimuler la croissance du secteur.

Citations

« Les entreprises qui exportent font face à une forte concurrence internationale et, pour demeurer compétitives, elles doivent constamment innover, adapter leurs méthodes de production et concevoir des produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Avec ce soutien annoncé, je souhaite voir s'accélérer les projets de commercialisation des entreprises bioalimentaires sur les marchés extérieurs. En plus de faire rayonner le savoir-faire du Québec à l'étranger et de renforcer nos relations politiques et économiques, cette mission commerciale en sol européen est pour moi une formidable occasion d'être à l'écoute des défis mondiaux et, surtout, d'agir pour nos entreprises d'ici tout en accélérant notre chantier visant une agriculture plus durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les exportations bioalimentaires du Québec ont connu une croissance importante au cours des dernières années. Une grande part de cette réussite est attribuable au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui renouvelle son engagement pour une période de trois ans. Grâce à cet appui, le Groupe Export continue de jouer un rôle essentiel dans l'expansion internationale de nombreuses entreprises bioalimentaires québécoises. Nous remercions d'ailleurs le ministre Lamontagne et l'équipe du ministère, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration, pour leur confiance envers nos services et notre expertise. »

Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Faits saillants

Depuis 2002, le gouvernement du Québec soutient financièrement le Groupe Export agroalimentaire Québec- Canada (Groupe Export) dans la gestion du Fonds à l'exportation. Le fonds lui permet d'intervenir de plusieurs façons auprès des entreprises bioalimentaires, notamment en ce qui concerne :

la présence et la préparation des entreprises dans les salons commerciaux à l'extérieur du Québec ainsi que la formation destinée aux exportateurs bioalimentaires;



le soutien financier et technique aux entreprises bioalimentaires dans la réalisation de projets individuels liés à l'exportation.

Fondé en 1990, le Groupe Export est un organisme sans but lucratif qui regroupe environ 400 membres, représentant ainsi une part importante des exportateurs bioalimentaires québécois.

L'Union européenne (UE) est un territoire de 27 États membres avec une population de 448 millions d'habitants. Elle constitue un vaste marché d'exportation pour l'industrie bioalimentaire québécoise. En effet, en 2022, les exportations bioalimentaires du Québec vers l'UE étaient estimées à 813 millions de dollars.

En 2022, la valeur des exportations bioalimentaires du Québec a atteint 11,4 milliards de dollars, avec une croissance de 11 % par rapport à l'année précédente.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde vise à accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec, pour atteindre 14 milliards de dollars en 2025.

