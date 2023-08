MARAFY : une destination maritime mondiale, éclairant les rives de la mer Rouge





MARAFY créera un corridor aquatique urbain de 11 km de long et de 100 m de large, relié à Obhur Creek.

La voie navigable sera bordée de promenades sur le canal, de multiples quartiers résidentiels et commerciaux et d'une vie urbaine intégrée pour plus de cent mille résidents.

JEDDHA, Arabie Saoudite, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe ROSHN, le promoteur immobilier multi-classes d'actifs le plus fiable d'Arabie Saoudite, et le giga-projet PIF, ont présenté aujourd'hui MARAFY, un développement transformateur à usage mixte au nord de Jeddah qui accueillera plus de 130 000 résidents avec un canal artificiel de 11 kilomètres de long en son centre.

MARAFY offrira un nouveau front de mer autour de son canal artificiel qui ajoutera une nouvelle destination au nord de Jeddah. Le canal navigable de 11 kilomètres de long et de 100 mètres de large sera relié à Obhur Creek et la prolongera, et il sera entouré de plusieurs quartiers uniques. C'est le premier canal jamais construit en Arabie Saoudite et le premier développement à usage mixte de ROSHN.

David Grover, PDG du groupe ROSHN, a commenté l'annonce : « Il est essentiel pour nous, en tant que giga-projet, d'introduire un développement aussi important dans le royaume. MARAFY changera la donne dans le secteur du développement immobilier, en élevant la barre du développement dans la région, en stimulant la qualité de vie et en créant un impact considérable à Djeddah. » Il a ajouté : « C'est une fierté d'annoncer le lancement de MARAFY, notre énorme projet de développement au nord de Jeddah. C'est l'un des projets emblématiques qui fera de Djeddah une destination de classe mondiale à tous points de vue, et qui contribuera à la réalisation des objectifs de la VISION 2030, à savoir la création d'une communauté dynamique et d'une économie prospère. »

Le canal de MARAFY offrira un rivage d'une taille comparable à ceux de Chicago, Stockholm, Hambourg et du centre de Londres, amenant l'environnement marin au coeur d'une ville historique qui accueille des commerçants, des voyageurs et des pèlerins depuis des siècles. MARAFY insufflera une nouvelle vie à Jeddah, en créant un corridor aquatique urbain qui reliera les habitations et les communautés à la nature, au commerce et aux équipements qui améliorent la qualité de vie. Le développement renforcera la position de Jeddah en tant que centre régional, avec des espaces résidentiels, commerciaux, de style de vie, de loisirs et de divertissement de classe mondiale construits pour attirer les résidents et les visiteurs, créant ainsi un nouveau point de repère immédiatement emblématique à Jeddah.

MARAFY sera composé de plusieurs quartiers distincts ayant chacun un caractère unique, y compris le développement résidentiel intégré existant de ROSHN, ALAROUS. Il accélérera l'émergence de Jeddah en tant que ville internationale tout en honorant le patrimoine culturel et architectural de la ville avec des façades inspirées par les conceptions historiques de la région de Jeddah et des styles réinventés pour aujourd'hui. Il réinterprètera le contexte urbain contemporain, incorporant des espaces communautaires habitables tout en conservant un lien avec le patrimoine historique de Jeddah. Les divers quartiers riverains de MARAFY seront reliés entre eux et au reste de Jeddah par un système de transport intermodal, comprenant des bateaux-taxis, des lignes de bus, une station de métro dédiée à la Metro Red Line et une liaison directe par canal avec l'aéroport international Roi-Abdelaziz.

L'annonce de MARAFY marque une étape importante pour le groupe ROSHN en tant que giga-projet. Sous l'égide de Son Altesse Royale le Prince héritier, le groupe s'est engagé dans son mandat de promoteur multi-actifs, en intensifiant ses activités et en devenant un champion national dans une série de secteurs, dans la poursuite des objectifs ambitieux de Vision 2030.

À PROPOS DU GROUPE ROSHN

Le groupe ROSHN est le promoteur immobilier multiactifs le plus fiable d'Arabie saoudite et un gigantesque projet détenu à 100 % par le Fonds d'investissement public (PIF) du Royaume. Les développements intégrés de ROSHN offrent un nouveau mode de vie, soutenu par des commodités accessibles à pied ainsi que des espaces verts, des centres sportifs, des pistes cyclables et la possibilité de vivre au-delà des murs. Stimulé par la technologie, l'innovation et la durabilité, le groupe construit à une échelle sans précédent avec une réserve de terrains de plus de 200 millions de mètres carrés. Le groupe a lancé sa communauté phare de 20 millions de m² à Riyad, SEDRA, en 2021 et a livré des logements en avance sur le calendrier, devenant ainsi le premier giga-projet du Royaume à être livré aux clients. Le groupe a ensuite lancé le projet ALAROUS de 4 millions de m² à Jeddah et a annoncé deux autres développements intégrés, WAREFA à Riyad (1,4 million de m²) et ALFULWA à Al Ahsa (10,8 millions de m²). D'ici 2030, ROSHN développera 400 000 logements, ainsi que 1 000 jardins d'enfants et écoles, et plus de 700 mosquées. En tant que champion national dans plusieurs secteurs, ROSHN adopte une approche centrée sur l'humain en construisant de manière durable, en recherchant l'excellence d'entreprise et en s'associant avec les meilleurs pour établir de nouvelles normes en matière de développement général.

