/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le comité exécutif annonce sa décision quant à l'avenir du monument sir John Alexander Macdonald/

MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Le comité exécutif rendra publique sa décision concernant l'avenir du monument Sir John Alexander Macdonald. Pour l'occasion, une présentation publique sera réalisée dans la séance tenante du comité exécutif du 30 août par la Direction de la planification et la mise en valeur du territoire.

La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus et la conseillère associée à la mairesse, à la Réconciliation avec les peuples autochtones et aux affaires internationales au comité exécutif, Alia Hassan-Cournol, invitent les membres des médias afin de faire le point sur cette décision.

Date : Le mercredi 30 août 2023



Présentation publique: 9 h en webdiffusion via le lien suivant: https://montreal.ca/evenements/seance-du-comite-executif-44775

Mêlée de presse: 11 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Hall d'honneur

155, rue Notre-Dame Est

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

30 août 2023 à 07:00

