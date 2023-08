QNAP présente une solution alimentée par l'intelligence artificielle de recherche d'architecture neuronale basée sur processeur ARM - le TS-AI642, avec accélérateur d'intelligence artificielle 6 TOPS, accélérant les applications de reconnaissance d'image par l'IA et de surveillance intelligente





Construire une solution de recherche d'architecture neuronale pour la surveillance haute performance alimentée par l'IA avec le processeur 8 coeurs ARM à faible consommation d'énergie

TAIPEI, 30 août 2023 /CNW/ - QNAP® Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de réseautage et de stockage, a dévoilé aujourd'hui la nouvelle génération de solution alimentée par l'intelligence artificielle de recherche d'architecture neuronale (NAS ou Neural Architecture Search), le TS-AI642 . Doté d'un processeur 8 coeurs ARM avec un accélérateur d'intelligence artificielle (NPU, ou Neural Processing Unit) 6 TOPS, le TS-AI642 est parfait pour les applications de reconnaissance d'image par l'IA et de surveillance intelligente. Offrant à la fois une haute performance et une faible consommation d'énergie avec une connectivité de 2,5 GbE, une extensibilité de 10 GbE par bus PCIe et une sortie HDMI double de 4 K, le TS-AI642 répond aux exigences de stockage d'images, de sauvegarde et de surveillance vidéo des PME.

« Selon les médias technologiques professionnels et les entreprises technologiques mondiales, 2023 est l'année de l'intelligence artificielle en périphérie de réseau. La recherche montre que les entreprises et les organisations tirent parti de solutions d'intelligence artificielle en périphérie de réseau plus efficaces et plus économiques en raison de l'incertitude du marché et de l'économie, a déclaré Jerry Deng, gestionnaire de produits de QNAP. Le TS-AI642 de QNAP est la première solution alimentée par l'intelligence artificielle de recherche d'architecture neuronale basée sur processeur ARM sur le marché. Le TS-AI642, qui intègre le NPU pour améliorer les performances en matière de reconnaissance d'images par l'IA avec une conception à faible consommation d'énergie, est une solution NAS d'entrée de gamme et à faible coût pour le stockage d'images par l'IA et la surveillance intelligente, alimentée par un processeur ARM et optimisée pour les PME. »

Le TS-AI642 adopte le processeur ARM Cortex-A76 64 bits et le processeur 8 coeurs Cortex-A55 avec NPU 6 TOPS. Cela permet d'accélérer la reconnaissance d'images par l'IA, l'analyse vidéo de surveillance et les applications de surveillance intelligente. Les utilisateurs peuvent bonifier de 200 % la reconnaissance d'images par l'IA avec la gestion photo QuMagie *, améliorer de manière significative la reconnaissance de texte dans les images avec la reconnaissance optique de caractères (OCR) par l'IA grâce au moteur de recherche plein texte Qsirch , et optimiser l'efficacité des caméras en matière d'analyse en temps réel avec les solutions de reconnaissance faciale QVR Face Insight et de comptage des personnes QVR Human . Le TS-AI642 est une solution NAS de surveillance professionnelle qui vous permet d'installer QVR Elite pour déployer 2 canaux gratuits ou jusqu'à 64 canaux avec l'achat de licences supplémentaires. Grâce à son répartiteur HDMI à double port, les utilisateurs peuvent lire des enregistrements et passer d'une vidéo multicanal à l'autre sur deux moniteurs.

Le TS-AI642 est doté d'un port de 2,5 GbEet prend en charge la connectivité 10 Go grâce à l'expansion PCIe; il est également évolutif et prend en charge la connexion d'unités d'expansion de stockage QNAP pour une capacité de stockage allant jusqu'à des centaines de téraoctets. Offrant une solution de sauvegarde/restauration tout-en-un avec des services en nuage polyvalents pour un déploiement en nuage hybride simple, le TS-AI642 prend également en charge des instantanés pour protéger les fichiers contre les menaces de rançongiciels.

Pour obtenir plus d'informations et pour consulter la gamme complète de serveurs NAS QNAP, veuillez consulter le site www.qnap.com .

* Note : En comparaison avec le NAS à 6 baies de même niveau.

