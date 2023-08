Nuvei participera à la Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference





MONTRÉAL, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de fintech, a annoncé aujourd'hui que des membres de son équipe de direction participeront à la Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference à San Francisco, le jeudi 7 septembre 2023. La discussion débutera à 13 h 10 (heure de l'Est) et durera environ 35 minutes.



Un webcast audio en écoute seule et une rediffusion enregistrée seront disponibles dans la section Événements du site Web des relations avec les investisseurs de Nuvei à l'adresse https://investors.nuvei.com.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui accélère les affaires de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. En reliant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans plus de 47 marchés, 150 devises et plus de 600 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et globalement avec une seule intégration.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nuvei.com.

Contact investisseurs Nuvei :

Chris Mammone, Responsable des relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein, Vice-président des relations avec les investisseurs

[email protected]

NVEI-IR

