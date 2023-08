/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE L'ONTARIO FERONT UNE ANNONCE LIÉE AU LOGEMENT À LITTLE CURRENT/





LITTLE CURRENT, ON, le 29 août 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario feront une annonce concernant le logement à Little Current.

Les médias sont invités à se joindre à Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de l'honorable Steve Clark, ministre provincial des Affaires municipales et du Logement pour l'annonce.

Date : Le 30 août 2023 Heure : 09 h 00 HAE Lieu : 5, rue Park Little Current, ON P0P 1K0

