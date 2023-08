La Belle et La Boeuf, lance une campagne hors du commun : le hamburger Capitaine Flam s'envole à 120 000 pieds d'altitude





MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - La Belle et La Boeuf, la chaîne de restaurants québécois réputée pour ses hamburgers de qualité supérieure et ses créations de cocktails uniques, a lancé une campagne inédite qui a envoyé l'un de ses hamburgers emblématiques, le Capitaine Flam, dans l'espace.

Dans une entreprise pionnière orchestrée avec le phénomène britannique Sent into Space et avec le fier soutien de la légendaire Coors Light, La Belle et La Boeuf a prouvé que le ciel n'est pas une limite quand il s'agit de marketing.

Marquant une étape historique, l'entreprise est désormais le premier restaurant canadien à lancer un hamburger dans l'espace, s'envolant à plus de 36 000 mètres d'altitude et revenant sur terre en toute sécurité. Alors que le hamburger flottait dans le cosmos, l'essence de l'exploration et des tactiques de marketing audacieuses s'est répandue. Le choix de La Belle et La Boeuf d'envoyer son émissaire céleste, le hamburger Capitaine Flam, n'est rien de moins que du génie.

Connue pour ses audaces marketing qui défient les normes, La Belle et La Boeuf se surpasse cette fois-ci en dépassant les frontières de notre planète. Pour célébrer cette étape impressionnante, La Belle et La Boeuf présente le « Space Combo » - un duo exquis composé du succulent hamburger Capitaine Flam et de la rafraîchissante bière Coors Light. À partir du 28 août 2023, les amateurs de hamburgers pourront se délecter de ce délice cosmique, une combinaison de galette de boeuf grillé, de fromage fondu, de bacon croustillant et d'une sauce spéciale, qui commémore cette réalisation historique dans tous leurs restaurants. Une partie des profits de la vente du « Space Combo » (acheté en restaurant) sera versée aux Banques alimentaires du Québec tout au long du mois de septembre.

« Nous sommes très reconnaissants envers La Belle et La Boeuf, qui nous a approchés pour cette belle première collaboration. La générosité de l'entreprise tombe à point alors que notre réseau provincial d'aide alimentaire doit répondre à un nombre record de 2,2 millions de demandes chaque mois. J'encourage donc la clientèle des restaurants à profiter de cette offre alléchante qui nous aidera du même coup à soutenir les personnes dans le besoin. » Martin Munger, directeur général, Les Banques alimentaires du Québec.

« Nous sommes ravis d'amener nos hamburgers vers de nouveaux cieux », a déclaré le directeur du marketing, Shabbir Chowdhury. « C'est une excellente façon pour nous de mettre en valeur notre hamburger signature Capitaine Flam et de démontrer notre engagement à créer des campagnes uniques et hors du commun. »

« Cette occasion unique sera documentée par des photos et des vidéos prises à partir d'un ballon météorologique pendant son vol dans le ciel. Les séquences vidéo comprendront également des entrevues et expliqueront les six mois de préparation qui ont été nécessaires à notre équipe », poursuit M. Chowdhury.

Le voyage : Comment, combien de temps, et pourquoi ?

Vous vous demandez comment ils ont fait ? Le hamburger s'est rendu dans l'espace grâce à l'expertise de l'organisation britannique Sent Into Space, qui a utilisé un ballon météorologique pour défier la gravité. La campagne a nécessité plus de six mois de préparation, suivi par une installation d'un mois au Royaume-Uni ainsi que trois heures à Montréal, le tout additionné au temps du voyage dans l'espace.

Pour ce faire, La Belle et La Boeuf a fait appel à des experts en technologie aérospatiale et en design qui ont aidé le restaurant à faire décoller en toute sécurité son appétissant hamburger. Cette mission ambitieuse a été rendue possible grâce à un partenariat avec Sent Into Space, une société spatiale privée basée en Angleterre et spécialisée dans le lancement de charges utiles dans l'espace proche. Après une préparation et des tests approfondis, l'équipe de Sent Into Space a lancé avec succès le hamburger Capitaine Flam vers sa destination le mardi 15 août 2023.

Le ballon a mis environ 2 à 3 heures à se gonfler. Ensuite, le ballon s'est élevé pendant environ 1 heure et 40 minutes à 9h30 le mardi 15 août 2023, et s'est attardé dans la stratosphère pendant quelques minutes avant d'éclater. Lentement, il a entamé sa descente vers la Terre, marquant l'achèvement d'un voyage épique.

La Belle et La Boeuf n'est pas étrangère aux campagnes de marketing créatives : de sa campagne FU** Cancer aux concours viraux en passant par les hamburgers nucléaires, la chaîne de bars à hamburgers sait comment créer une réaction.

« Chez La Belle et La Boeuf, nous croyons qu'il n'y a pas de limites à l'innovation et à la créativité. Ce projet témoigne de notre engagement à repousser les limites et à offrir à nos clients l'expérience ultime en matière de hamburgers », déclare Vlad Ciobanu, vice-président chargé du marketing.

À propos de La Belle et La Boeuf

Un leader dans le monde des hamburgers, La Belle et La Boeuf offre un menu unique avec des ingrédients de première qualité. Préparée à partir de leur incomparable boeuf haché certifié Angus 100% naturel, leur viande n'est jamais congelée et ne contient aucun additif hormonal. Chaque bouchée sera une expérience mémorable.

La Belle et La Boeuf est le premier restaurant au Canada à intégrer la mixologie et les jeux de table. Il offre une variété de cocktails à base d'alcool de première qualité concoctés par leurs experts. Pour plus d'informations, veuillez consulter belleetboeuf.com.

À propos de Molson Coors Entreprise de Boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens dans tous les moments de la vie. De Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling et Staropramen à Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Leinenkugel's Summer Shandy, Vizzy Hard Seltzer, Topo Chico Hard Seltzer, Simply Spiked Lemonade, Creemore Springs et plus encore, Molson Coors est à l'origine des marques les plus aimées et les plus emblématiques de tous les temps. Bien que l'histoire de l'entreprise soit ancrée dans la bière, Molson Coors offre un portefeuille moderne qui s'étend au-delà de l'allée de la bière avec des boissons énergisantes, des spiritueux en bouteille, des cocktails prêts à boire, du cidre et plus encore. Pour en savoir plus sur Molson Coors Entreprise de Boissons, visitez le site molsoncoors.com.

Sent into Space

« Chez Sent into Space, nous avons toujours été passionnés par l'idée de repousser les limites du possible, mais le lancement du hamburger Capitaine Flam dans l'espace était une entreprise qui combinait le plaisir culinaire et l'innovation aérospatiale d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Collaborer avec La Belle et La Boeuf, ce n'était pas seulement de lancer un hamburger, c'était aussi célébrer la créativité sans limite de deux industries qui se rencontrent. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli, et cette mission est un témoignage de la brillance qui peut émerger lorsque les arts culinaires rencontrent la technologie spatiale. À l'avenir, nous espérons d'autres aventures révolutionnaires dans le cosmos avec La Belle et La Boeuf - à suivre... » - Chris Rose, chef de projet chez Sent Into Space.

SOURCE La Belle et La Boeuf

30 août 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :