/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Collaboration entre Contrôle routier Québec et l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus/





QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Contrôle routier Québec (CRQ) et l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus (ACDO) invitent les médias à une conférence de presse où seront dévoilés les termes d'une nouvelle collaboration entre les deux organismes. Des représentants et représentantes de CRQ et de l'ACDO seront disponibles pour des entrevues après la conférence de presse. Une séance photo suivra, à l'extérieur, pour permettre l'obtention d'un visuel des véhicules destinés au transport d'organes.

Date : Mercredi 30 juillet 2023

Heure : 9 h

Lieu : Siège social de la Société de l'assurance automobile du Québec

333, boulevard Jean-Lesage

Québec

Prière de confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected].

30 août 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :