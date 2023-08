Maypharm présente l'ensemble de ses gammes en lançant de nouveaux produits, notamment METOO, HAIRNA et SEDY FILL





SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK,, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm Co., Ltd. présente l'ensemble de ses gammes avec des produits récemment commercialisés, notamment METOO, HAIRNA et SEDY FILL. Maypharm est une entreprise mondiale fondée en 2015, spécialisée dans la médecine cosmétique et les produits dermocosmétiques pour le soin de la peau et le rajeunissement.

Maypharm s'engage à fournir des solutions cosmétiques innovantes qui répondent aux normes les plus élevées en matière de sécurité et d'efficacité, dépassant ainsi les attentes des patients et des prestataires.

Maypharm est devenu l'un des principaux acteurs du marché dermocosmétique coréen, et dispose d'un réseau mondial de distributeurs pour ses marques exclusives.

Maypharm propose des fournitures médicales spécialisées et des produits de soins de la peau de qualité médicale, notamment des produits de comblement dermique, de la toxine botulique, des produits de mésothérapie, des cosmétiques, et bien plus. La mission de Maypharm est de dépasser les attentes des clients grâce à des normes de qualité et de service très élevées.

Tous les produits sont fabriqués en Corée du Sud conformément aux réglementations de la Korean Food and Drug Administration (KFDA).

Maypharm s'efforce de proposer les produits les plus innovants avec la meilleure qualité, le meilleur coût et le meilleur service.

Maypharm élargit constamment son portefeuille et travaille actuellement avec ses propres marques exclusives.

1. PRODUITS PHARMACEUTIQUES

A. Toxine botulique [Médicament]

2. DISPOSITIFS MÉDICAUX (produits de comblement dermique et corporel)

A. Acide hyaluronique

B. Acide polylactique

C. Collagène

3. STIMULANTS CUTANÉS

A. Gamme Premium Skin Booster

B. Exosome Complex (visage)

C. HA à forte concentration

D. PN (Polynucléotide)

E. PDRN (polydésoxyribonucléotide)

4. SOINS CAPILLAIRES

A. Gamme de soins à domicile

B. Exosome Complex (cuir chevelu)

5. AUTRES

A. Cosmétiques

B. Solution de lipolyse

C. Appareil Derma

D. Appareil pour le cuir chevelu

E. Crème anesthésiante topique

Pour en savoir plus, contactez-nous à l'adresse [email protected] ou consultez le site Web https://www.may-pharm.com/ .

