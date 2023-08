cube yeedi : Le produit phare accessible pour un nettoyage mains libres, conçu pour tous





Le cube yeedi représente une percée pour son prix compte tenu de ses spécifications et innovations avancées

PARIS, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- yeedi, une marque mondiale de robots de nettoyage visant à permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages du nettoyage automatisé des sols, poursuit aujourd'hui son chemin de démocratisation de la technologie. Après le lancement réussi de la station yeedi vac, qui a popularisé la fonction d'auto-vidage, yeedi a dévoilé le cube yeedi, son premier robot entièrement automatisé capable d'aspirer, de laver, d'auto-laver et de sécher. Le cube yeedi offre une véritable expérience de nettoyage mains libres à un prix incroyablement abordable.

« Nous sommes ravis d'annoncer le cube yeedi, qui représente une percée pour yeedi et l'ensemble de l'industrie », a déclaré Gary Li, directeur général de yeedi. « Les consommateurs se demandent si le robot peut répondre de manière adéquate à leurs besoins de nettoyage et réduire leur participation au processus de nettoyage. Et nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvons faire passer l'expérience de nettoyage au niveau supérieur avec des fonctionnalités supplémentaires minuscules, mais créatives. Et, bien sûr, avec un prix encore plus accessible, de plus en plus d'utilisateurs pourront profiter des fruits de cette technologie de manière simple et facile. Le cube yeedi est conçu pour offrir une expérience de nettoyage mains libres sans difficultés. »

cube yeedi : mains-libres, propre et pratique.

Le robot à vidage automatique le plus puissant de yeedi peut maintenant soulever, laver et sécher sa serpillière.

Station de cube entièrement automatique, puissant de tous les côtés

Mesurant seulement 37,5 cm de hauteur, le cube yeedi intègre des capacités d'auto-vidage, d'auto-nettoyage et d'auto-séchage, offrant une expérience de nettoyage vraiment mains libres. De façon unique, l'autolaveuse électrique intégrée avec 10 N de force offre une méthode innovante d'auto-lavage : le récurage va et vient pour extraire toute l'eau sale et la séparer de la serpillière. Il convient ensuite de sécher la serpillière à l'air chaud de 40 °C (104 °F) afin de s'assurer qu'elle est toujours propre avant la prochaine utilisation.

Le robot à vidage automatique le plus puissant à ce jour

Le cube yeedi est livré avec un système à vidage automatique amélioré, doté d'une conception de tunnel court en forme de L unique et d'une puissance d'aspiration de 27 000 Pa, qui vide une poubelle complète en seulement 10 secondes. Il comprend également un sac à poussière HEPA, promettant jusqu'à 60 jours d'entretien entièrement mains libres. Et avec une aspiration puissante de 5 100 Pa, il peut soulever magistralement la poussière, la saleté et les débris de chaque type de sol et de chaque coin de votre maison. Les propriétaires d'animaux de compagnie adoreront la façon dont le cube yeedi absorbe habilement les poils d'animaux et les jette directement dans le sac à poussière ? sans le moindre effort.

Un balayage sonique à levage automatique

La technologie de balayage sonique de yeedi vibre à raison de 2 500 vibrations par minute, permettant au tampon de nettoyage d'agiter la saleté pour une expérience de nettoyage complète et efficace. Cette technologie s'intègre à une capacité d'ajustement automatique de la serpillière de 8°, ce qui lui permet de nettoyer les surfaces inégales. Sol dur, carrelage ou marbre ? le cube yeedi est recouvert et peut obtenir des résultats de nettoyage impeccables. Lors de la détection du tapis, la fonction de levage automatique du balai de 8 mm se déclenche. Cette fonctionnalité empêche la serpillière de s'emmêler dans les fibres du tapis ou de tremper le tapis.

Un positionnement adéquat pour un nettoyage rapide des taches sales :

Contrairement à d'autres produits sur le marché qui ne peuvent faire que le nettoyage personnalisé par APP et choisissent souvent des localisations inexactes, le cube yeedi a rendu les choses plus faciles. yeedi a conçu une poignée sur le robot. Il est donc très simple de le ramasser et de le placer n'importe où dans la maison pour un nettoyage à la demande. Désormais, nettoyez les taches grâce à une simple pression sur le bouton situé sur le robot. Le cube yeedi peut également effectuer automatiquement un nettoyage en profondeur dans une zone de 1,5 x 1,5 m directement à l'endroit où vous avez positionné le robot. Il n'y a jamais de soucis d'inexactitude. Le robot distribue d'abord de l'eau en grande quantité pour tremper les taches tenaces, puis en plus petites quantités pour enlever les taches, ne laissant aucune tache d'eau. Idéal pour le nettoyage rapide des dégâts. La poignée permet également aux utilisateurs de transporter facilement le robot à l'étage pour nettoyer l'étage supérieur.

Une navigation par fusion visuelle et laser :

Le système avancé de navigation par fusion visuelle et laser combine la puissance de deux technologies sophistiquées pour fournir une navigation fluide et précise tout au long du processus de nettoyage. En fusionnant ces deux technologies, le système de navigation peut cartographier avec précision la zone de nettoyage, identifier et éviter les obstacles bas sur les sols, et créer un chemin de nettoyage efficace pour le robot.

Disponibilité

Le 1er septembre, le cube yeedi sera disponible avec un prix de vente de 699,99 ? sur Amazon. Il sera également disponible sur plusieurs canaux : eBay, Kaufland, Manomano.

yeedi a également rendu incroyablement facile pour ses utilisateurs la mise à niveau de leurs anciens modèles yeedi vers le cube yeedi. Quel que soit votre modèle yeedi, vous pouvez facilement l'échanger contre du crédit pour l'achat du cube yeedi.

Pour en savoir plus sur la nouvelle version, rendez-vous sur le site yeedi.com .

À propos de yeedi

Dans un monde d'aspirateurs robots hors de prix qui ne répondent pas à vos besoins, yeedi est là pour apporter facilité et plaisir dans votre routine de nettoyage grâce à une technologie avancée d'aspirateur robot.

Un nettoyage automatisé accessible.

Conformément à sa mission « Robotique pour tous », ECOVACS Robotics Inc. a créé la marque yeedi pour proposer des robots de nettoyage de sols pour le marché de masse et rendre les expériences de nettoyage automatisé accessibles à un plus grand nombre de personnes.

Une expérience de nettoyage révolutionnaire grâce à une innovation pragmatique.

Yeedi prend « praticité + innovation » comme lignes directrices de comportement de la marque et cherche toujours la meilleure voie à suivre. S'appuyant sur les principales demandes des utilisateurs, Yeedi entend réduire le coût, la complexité et les obstacles des robots de nettoyage des sols, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des avantages du nettoyage automatisé des sols.

