TCL Photovoltaic Technology présentera une solution révolutionnaire d'énergie intelligente résidentielle à guichet unique à l'IFA 2023





BERLIN, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- TCL Photovoltaic Technology, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie durable, a récemment annoncé sa participation au prochain salon IFA 2023. L'événement, qui se tiendra à Berlin, en Allemagne, du 1er au 5 septembre, marquera les débuts de la solution innovante One-Stop Residential Smart Energy Solution de TCL.

Le stand de TCL, qui s'étend sur 2 013 mètres carrés et a pour thème « Inspirer l'avenir », mettra en avant la technologie de pointe, la vie intelligente, la culture et l'esprit de l'entreprise, ainsi que la responsabilité sociale de l'entreprise. Dans le sous-domaine des technologies de pointe, TCL Photovoltaic Technology présentera sa nouvelle solution One-stop Residential Smart Energy Solution pour une alimentation électrique efficace, écologique et d'urgence.

Présentant une approche holistique de la vie durable et de l'efficacité énergétique, cette solution forme un écosystème énergétique intelligent. De la production d'énergie solaire au stockage efficace de l'énergie, en passant par le fonctionnement harmonieux des pompes à chaleur, ce système complet optimise l'utilisation de l'énergie et améliore la rentabilité. Les utilisateurs bénéficieront d'une alimentation électrique continue et d'un équilibre entre les périodes de pointe et les périodes creuses.

La présence de TCL Photovoltaic Technology au salon IFA va au-delà de la simple présentation de produits, et reflète l'engagement de l'entreprise à catalyser la transformation du paysage de l'énergie propre. Acteur de premier plan dans le secteur photovoltaïque, TCL se distingue par la production de plaquettes de silicium, la fabrication de modules photovoltaïques et la maintenance de centrales électriques. S'appuyant sur ces ressources et cette expertise, TCL Photovoltaic Technology fournit des services complets de développement, de fabrication et de gestion de l'énergie.

Selon William Li, directeur général du centre d'affaires à l'étranger de TCL Photovoltaic Technology, les activités mondiales de l'entreprise se concentrent actuellement sur le marché européen. Elle a mis en place des bureaux de liaison dans neuf pays, dont l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne, qui s'adressent à la clientèle mondiale de l'entreprise et proposent un service après-vente et une assistance technique complets.

Rendez-vous sur le stand de TCL dans le hall 21A, Messedamm Berlin, pour découvrir l'innovation qui façonne l'énergie propre.

À propos de TCL Photovoltaic Technology :

TCL Photovoltaic Technology est un fournisseur de services intelligents pour le cycle de vie complet de l'énergie durable, sous l'égide de TCL Industries. Conformément à la tendance mondiale de l'intégration durable et numérique, TCL Photovoltaic Technology exploite les avantages de la recherche et du développement, de la chaîne d'approvisionnement, de l'entreposage et de la logistique, ainsi que des réseaux de distribution de TCL pour se concentrer sur le domaine des nouvelles énergies photovoltaïques. L'entreprise propose des solutions énergétiques résidentielles et commerciales complètes et s'engage à mettre en place le système de gestion intelligente de l'énergie de TCL, à créer une plateforme intelligente d'énergie propre et à devenir progressivement un leader de l'industrie de l'énergie propre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196527/Visit_TCL_Photovoltaic_Technology_Hall_21A.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2196528/TCL_Residential_Energy_Management_System.jpg

29 août 2023 à 17:07

