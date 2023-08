Le site de location de Cintas St. Paul certifié VPP Star Site





La Minnesota Occupational Safety and Health Administration a officiellement honoré le site de la section location de Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) à St. Paul, MN, en tant que site certifié Minnesota Star au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée lundi sur le site.

Le programme Minnesota Star a été créé par l'OSHA du Minnesota pour récompenser les postes de travail qui se distinguent par des systèmes complets et efficaces de gestion de la sécurité et de la santé. Les entreprises qui ont obtenu la désignation Minnesota Star ont atteint des taux de blessures et de maladies égaux ou inférieurs à la moyenne nationale de leurs industries respectives et ont établi de solides programmes de contrôle des risques en milieu de travail.

Lors de la présentation, Erik Kielley, vice-président du groupe Northern Plains, a accepté l'honneur au nom de son équipe.

« L'obtention du statut VPP Star est une belle réussite pour l'entreprise de Cintas St. Paul, MN », a déclaré Kielley. « Leurs efforts constants et leur engagement envers l'excellence en matière de sécurité ont abouti à ce moment important. L'incroyable équipe de professionnels de cette opération réalise qu'il n'y a rien de plus important que la santé et la sécurité de chaque partenaire. Je suis touché par leur exemple et je suis vraiment reconnaissant de travailler pour une entreprise qui accorde toujours la priorité à la sécurité de ses partenaires. »

La MNOSHA a créé le Minnesota Star pour promouvoir la sécurité et la santé sur les lieux de travail de manière efficace et coopérative, tant dans l'industrie privée que dans les lieux de travail gouvernementaux.

Il n'est pas facile d'obtenir la certification MN Star. Les entreprises doivent démontrer que la direction et les employés travaillent de manière coopérative - et proactive - pour prévenir les accidents du travail en mettant en oeuvre un système complet de gestion de la sécurité et de la santé, et en maintenant des taux de blessures et de maladies en dessous des moyennes nationales du Bureau des statistiques du travail pour leurs industries respectives.

Ce programme est la reconnaissance officielle de la MNOSHA des efforts exceptionnels déployés par les employeurs et les employés ayant accompli des exploits en matière de sécurité et de santé au travail. Pour bénéficier du programme, les participants doivent être réévalués tous les trois à cinq ans.

L'engagement de Cintas envers le programme VPP Star de l'OSHA a établi une nouvelle norme pour les entreprises américaines. En août 2023, 127 installations de Cintas aux États-Unis ont été certifiées VPP Star, un total qui dépasse de loin toutes les autres entreprises américaines.

« Pour obtenir cette distinction, l'équipe de gestion du site et les partenaires de première ligne ont dû coopérer étroitement pour limiter le nombre de blessures et de maladies au travail. », a déclaré Stephen Jenkins, directeur de la santé et de la sécurité de Cintas, dont le département supervise le processus de certification VPP de l'entreprise. « Sans ce détail essentiel, une entreprise ne sera pas reconnue. Nous sommes extrêmement fiers du dévouement de nos employés-partenaires à collaborer pour maintenir des lieux de travail sécuritaires et sains dans l'ensemble de notre entreprise. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

29 août 2023 à 16:10

