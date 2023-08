Sommet des réseaux Huawei 2023 (Amérique latine) : Les innovations ne s'arrêtent jamais, accélérant la transformation numérique de l'industrie





CANCÚN, Mexique, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Le Sommet des réseaux Huawei (HNS) 2023 a fait étape en Amérique latine pour édition réussie à Cancún, au Mexique, le 25 août 2023. Avec pour thème « Les innovations ne s'arrêtent jamais », le HNS a attiré plus de 500 clients et partenaires de plus de 10 pays, dont le Mexique, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, le Pérou et le Chili. Lors de l'événement, les participants de diverses industries ? comme le service public, la finance, l'énergie, les fournisseurs de services Internet (FAI), l'éducation et les soins de santé ? se sont penchés sur les innovations technologiques en matière de communication de données et ont exploré de nouvelles façons d'accélérer la transformation numérique des entreprises et de créer ensemble une nouvelle valeur en Amérique latine.

Dans son discours d'ouverture, Tony Sze, président de Latin America Enterprise Business, a souligné que l'économie numérique prend forme et s'accélère dans les pays d'Amérique latine, et que les infrastructures numériques y jouent un rôle central. Dans ce contexte, Huawei continuera d'aider les entreprises clientes à faire passer leur transformation numérique au niveau supérieur. Plus précisément, Huawei aidera les gouvernements fédéraux et des États à développer des capacités de bureau et de service entièrement sans fil ; Huawei aidera également les organisations financières à construire des réseaux de centres de données à l'épreuve du temps, propulsant ainsi des services financiers agiles et stables. Huawei restera un partenaire de confiance pour les FAI, en les aidant à construire des réseaux stables à très haut débit qui répondront aux futurs besoins pour la prochaine décennie. Dans les domaines de l'énergie et du transport, Huawei aidera les clients à construire des réseaux de production IP pour des services plus stables et orientés vers l'avenir.

Tous les secteurs émettent de nouvelles exigences en matière de transformation numérique, d'amélioration de la productivité et d'optimisation de l'expérience de service. Par exemple, les gouvernements passent au numérique, ce qui exige une meilleure couverture sans fil à l'échelle du campus pour une expérience de bureau et de service optimisée. L'ère de la banque 4.0 approche à grands pas, entraînant la nécessité de migrer les applications et les services vers le multicloud, ainsi que d'équiper les réseaux de centres de données de capacités d'exploitation et d'entretien (O&M) multicloud et multifournisseurs. De même, les FAI recherchent des capacités de réseau étendu (WAN) haut de gamme pour soutenir la croissance rapide des utilisateurs. Une autre priorité pour le développement des entreprises est la cybersécurité. Cela oblige les entreprises à rechercher des capacités de sécurité multidimensionnelles pour se défendre contre les ransomwares et autres attaques endémiques.

En réponse, Huawei n'a de cesse de faire évoluer sa solution Intelligent Cloud-Network en améliorant l'expérience, l'IA et la convergence.

CloudCampus 3.0 + Expérience : La solution CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei met l'accent sur l'expérience utilisateur et se distingue par quatre caractéristiques uniques : un accès ultra-haut débit, une architecture simplifiée, une expérience ultime et une O&M simplifiée. Cette solution convient parfaitement aux services publics, à la finance, à l'énergie, à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres industries, où elle peut aider à construire un réseau de bureaux sans blocage.. Parmi les avantages qui en résultent, on peut citer une visioconférence fluide, des coûts de construction de réseau réduits de 50 % et une reprise après défaillance rapide en quelques minutes.

: La solution réseau de centre de données CloudFabric de Huawei devient plus intelligente que jamais et adopte trois caractéristiques distinctives : des performances ultra-puissantes, un déploiement ultrarapide et une O&M ultra-intelligente. Dans divers secteurs tels que la finance, le service public, l'éducation et les FAI, cette solution peut améliorer l'efficacité de l'entraînement de l'IA de 20 %, fournir des services dans les clouds et les centres de données en quelques minutes, localiser les causes profondes du réseau pour les exceptions d'application en un clic, et délimiter les défauts en quelques minutes. CloudWAN 3.0 + Convergence : La solution CloudWAN convergée de Huawei crée une nouvelle valeur pour les clients grâce à des réseaux convergents, des appareils convergents et une gestion convergente. En tirant parti de la solution de Huawei, les clients des secteurs tels que le service public, les FAI, l'énergie et le transport peuvent réduire le coût total de possession (TCO) de 30 % et les dépenses en capital (CAPEX) de 30 % tout en augmentant l'efficacité de l'O&M de 60 %.

Les services aux entreprises prospèrent en Amérique latine. Pour les soutenir, Huawei construit en permanence des capacités de solution CloudCampus, CloudFabric et CloudWAN, et a lancé de nombreuses innovations révolutionnaires, y compris le tout premier Wi-Fi distribué sans itinérance, la carte d'assurance de l'expérience de haute qualité (utilisée sur les switches de campus phares), CloudEngine 16800-X (un commutateur de réseau de centre de données 400 GE), NetEngine 8000 F8 (un routeur de transport convergent) et la carte numérique réseau basée sur iMaster NCE. Toutes ces offres permettent aux réseaux d'innover et de déverrouiller la productivité numérique à un rythme accéléré.

Parmi les principaux participants à la cérémonie de lancement figuraient Vincent Liu, président du département des ventes de solutions et du marketing des réseaux mondiaux d'entreprise de Huawei, Steven Zhao, vice-président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, Wu Jiaxing, président du département marketing et vente de solutions des services aux entreprises pour l'Amérique latine de Huawei, Diego Alberto De Gracia, directeur du réseau d'entreprise pour la région Amérique latine de Huawei, et des représentants de clients et de partenaires pionniers dans divers secteurs tels que le service public, les fournisseurs de services Internet (FAI) et l'éducation. Parallèlement au lancement de ce programme de membres de l'IP Club, près de 300 membres de l'IP Club ont été recrutés lors de l'événement. L'IP Club est une plateforme de communication pour les pairs de l'industrie de l'IP initiée par Huawei. Les membres de l'IP Club peuvent profiter d'activités diversifiées réservées aux membres, telles que des ateliers techniques en présentiel, des réunions en face à face avec des experts de l'industrie, l'IP Club Carnival et l'interaction avec des pairs de la communauté en ligne. À ce jour, Huawei a rassemblé plus de 2 900 membres de l'IP Club dans le monde entier.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover et de surmonter les goulots d'étranglement techniques grâce à davantage d'investissements en R&D. En outre, Huawei continuera d'aligner les meilleurs produits et solutions de sa catégorie avec le développement commercial futur de ses clients. Cela aidera un large éventail de clients de l'industrie à combler les lacunes techniques et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les plateformes de formation et de communication étendues de Huawei aident les clients à obtenir de nouvelles informations sur les produits et solutions de pointe et à explorer des moyens uniques de libérer la productivité numérique.

