Le Cardinal Sud à Québec : lancement de la phase 2 du projet immobilier résidentiel par EDIFIA Groupe Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ





QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - EDIFIA Groupe Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associent de nouveau pour la réalisation du projet résidentiel Le Cardinal Sud, qui comptera 95 appartements locatifs situés dans le secteur Val-Bélair à Québec. Après la livraison de la première phase de 132 unités en octobre 2022, qui a connu un fort succès, cette 2e phase arrive à point pour desservir les besoins dans la Capitale nationale, plus particulièrement dans un secteur en forte croissance. Les travaux sont réalisés par CONCREA, entrepreneur général. Ils ont débuté au printemps 2023, et les unités seront livrées dès l'été 2024. La population est d'ailleurs invitée à un événement de lancement le samedi 9 septembre prochain afin de profiter des premières réservations d'unités.

« Le Cardinal Sud contribuera à bonifier l'offre en logements pour la communauté de Québec. Notre équipe de design a pris soin de proposer des logements bien pensés pour offrir des espaces optimisés répondant aux besoins de plusieurs clientèles, à prix varié et compétitif. Par exemple, nous avons développé un concept de type studio dont le coût est avantageux. Situé au coeur d'un quartier en plein essor, le projet bénéficiera d'un environnement où la vie citadine se marie à une ambiance familiale. Majoritairement résidentiel et à proximité de parcs et d'espaces verts, le quartier offre un bel équilibre et inclut aussi plusieurs commerces de services en plus d'être situé à une dizaine de kilomètres des Galeries de la Capitale et de la base militaire de Valcartier. Du studio à de grandes unités 5 ½, les appartements du projet Cardinal se distinguent entre autres par des matériaux de qualité comme du quartz, de hauts plafonds et sa construction en béton. »

Derek Tardif,

président, EDIFIA Groupe Immobilier

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec l'équipe d'EDIFIA. Le Cardinal Sud répond à un besoin grandissant de logements dans le quartier et favorise une approche de développement durable, notamment en intégrant des systèmes à haute performance énergétique. Soucieux de l'environnement, cette approche s'inscrit dans notre mission d'investir dans des projets écoresponsables. Le Fonds immobilier est engagé dans une orientation ESG, et chaque geste en ce sens compte. »

Martin Raymond,

président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce projet est important pour Québec, et nous sous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec EDIFIA Groupe Immobilier et le Fonds immobilier à titre de co-investisseur. Le projet stimule notre économie régionale tout en offrant un milieu de vie dynamique aux locataires. »

Frédéric Bernard,

vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ - Québec

Emplacement

Situé sur la rue des Rigoles, au coeur d'un quartier résidentiel en développement de Val-Bélair, le projet jouit d'un emplacement de choix, à proximité d'espaces verts, de parcs et de nombreux commerces de services. Un juste milieu entre la proximité de la ville et l'accessibilité à la nature.

Un projet influencé par le développement durable

Le Cardinal Sud se veut un milieu de vie respectueux de l'environnement. L'efficacité énergétique est l'un des éléments de développement durable clefs du projet. Grâce à une isolation de qualité supérieure, une performance en efficacité énergétique de plus de 30 % des normes en vigueur est visée. Le bâtiment sera muni de technologies pour minimiser la consommation d'énergie, dont des appareils d'éclairage LED, des thermopompes ainsi que des thermostats intelligents pour chaque logement. Plusieurs initiatives sont également prévues pour assurer une gestion responsable de l'eau, incluant un paysagement privilégiant des plantes indigènes qui poussent naturellement au Québec. Les plantes indigènes favoriseront une plus grande biodiversité et réduiront les besoins d'arrosage et d'entretien. Dans un souci de réduction des îlots de chaleur, près de 75 % des places de stationnement seront souterraines afin de limiter les espaces asphaltés extérieurs, et une plantation d'arbres favorisera les zones d'ombre.

Le projet Cardinal Sud en bref :

Bâtiment en béton de six étages hors sol incluant 95 appartements locatifs

Des appartements de types studio, 3 ½, 4 ½ et 5 ½

Finition de qualité : comptoir de quartz, grande douche vitrée en céramique, performance énergétique supérieure au code national du bâtiment, plafonds de 8'-6''.

L'immeuble comprend plusieurs commodités : wifi, casiers de rangement, support à vélos, ascenseur, chute à déchets sur chaque étage, stationnements intérieurs et extérieurs et bornes de chargement pour véhicules électriques.

Accès sécurisé à l'immeuble - système d'accès par interphone, caméra de sécurité et contrôle d'accès par puce électronique

Le projet Cardinal Sud représente la deuxième de deux phases d'un projet d'ensemble. La première phase compte 132 logements www.appartementscardinal.com/cardinal-sud/

À propos d'EDIFIA Groupe Immobilier

Fondée en 2020, EDIFIA Groupe Immobilier est un regroupement de leaders de l'industrie qui mettent à profit leurs compétences et leur savoir-faire pour créer une société de promotion et de gestion immobilière. Grâce à leur expérience, ils gèrent plus de 1000 unités dans des projets immobiliers de toute sorte, des résidences pour aînés d'envergure jusqu'aux immeubles locatifs plus conventionnels. Ils possèdent également un carnet de développement de plus de 2500 unités pour les 5 prochaines années.

L'entreprise possède une expertise complète dans le domaine qui lui permet d'accompagner ses clients dans toutes les étapes à franchir, du développement jusqu'à la gestion des immeubles. www.edifiaimmobilier.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $ dont 1,1 milliard $ a été investi par le Fonds immobilier; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer, et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 765 000 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,5 milliard de dollars dans plus de 1 700 entreprises.

