gamma. enrichit son engagement pour l'Afrique et le Moyen-Orient en ajoutant des vétérans et des pionniers de l'industrie musicale





gamma., la plateforme multimédia qui donne la priorité aux artistes et fournit des services créatifs et commerciaux pour tous les formats artistiques et commerciaux, a annoncé aujourd'hui l'extension de son engagement en Afrique et au Moyen-Orient avec l'arrivée de deux pionniers de l'industrie musicale au sein de l'équipe de direction de la région.

Parmi les nominations, citons celle du légendaire auteur-compositeur et artiste nigérian Larry Gaaga au poste de vice-président / directeur général pour l'Afrique, et celle de Dany Neville , artiste et DJ arabe pionnier, au poste de vice-président de l'A&R pour le Moyen-Orient. Gaaga sera basé à Lagos et Neville à Dubaï.

Historiquement, les labels internationaux ont basé leurs opérations africaines uniquement en Afrique du Sud, le Nigéria ayant souvent une présence satellite. gamma. réécrit cette histoire en investissant ses ressources les plus importantes au Nigéria, reconnaissant sa position de premier pays en termes d'exportation mondiale de musique.

Ensemble, ces actions amplifient les fondations que gamma. et sa branche de distribution numérique Vydia ont construites dans la région, en augmentant les capacités et les ressources de l'entreprise et en garantissant un échange bilatéral de culture et d'opportunités pour les artistes du monde entier.

« La mission de gamma. est à la fois d'encourager les talents locaux d'Afrique et du Moyen-Orient à devenir des superstars mondiales et d'ouvrir le continent aux artistes occidentaux afin qu'ils puissent atteindre de nouveaux fans et de nouvelles opportunités », a déclaré Sipho Dlamini, président de gamma. pour l'Afrique et le Moyen-Orient. « Larry et Dany possèdent tous deux le bagage historique et l'aisance culturelle indispensables pour établir les relations et les ressources nécessaires à notre réussite ».

Dernièrement, Gaaga était vice-président de Def Jam Africa, où il dirigeait la division A&R du label. Dans ses nouvelles fonctions, M. Gaaga supervisera les opérations de gamma. sur l'ensemble du continent africain. Son leadership visionnaire et les conseils qu'il prodigue aux équipes du Nigeria et de l'Afrique du Sud favoriseront la croissance, le développement et le succès de l'entreprise dans toute la région.

« La vaste expérience de Larry et de Dany, leur profonde compréhension des paysages musicaux locaux et leur passion inébranlable pour l'épanouissement des talents sont les bienvenus dans la famille gamma. », a déclaré le cofondateur et PDG de gamma., Larry Jackson. « Ensemble, ils renforceront notre présence sur le marché et stimuleront une croissance significative en Afrique et au Moyen-Orient »

M. Gaaga s'attachera principalement à fournir une orientation stratégique pour une réussite à long terme, à stimuler la croissance du chiffre d'affaires et à étendre la portée du marché dans toute l'Afrique. Il sera le fer de lance des initiatives visant à développer les talents locaux et à assurer leur réussite, tant au niveau national que mondial, grâce à des collaborations et des partenariats avec l'ensemble du groupe.

Naomi Campbell, figure éminente de la communauté mondiale du divertissement et conseillère spéciale de gamma., a joué un rôle crucial dans la promotion du partenariat entre Gaaga et la société. « La brillance artistique ne connaît pas de limites », déclare Campbell. « La nomination de Larry illustre l'esprit de l'émancipation artistique. Je suis ravi d'avoir contribué à mettre ses talents de visionnaire au service de cette plateforme qui donne la priorité aux artistes ».

« Je suis honoré et enthousiaste à l'idée d'assumer le rôle de vice-président / directeur général pour l'Afrique », a déclaré M. Gaaga. « C'est une occasion unique de contribuer à la croissance de l'industrie du divertissement sur le continent, en promouvant les talents locaux et en présentant au monde entier l'incroyable créativité et la diversité de nos artistes ».

Dany Neville, artiste et DJ arabe pionnier, a rejoint gamma. en tant que vice-président de l'A&R pour le Moyen-Orient. Depuis le lancement de la première émission de radio urbaine de la région en 2000 jusqu'à la collaboration avec des artistes emblématiques tels que Snoop Dogg, T Pain, Kymani Marley, Kid Ink et DJ Snake, entre autres, son parcours a été jalonné d'étapes décisives. Dany a notamment participé aux MTV Music Awards, remporté des prix prestigieux tels que celui du meilleur DJ des Émirats arabes unis décerné par Time Out, et est devenu le premier DJ né aux Émirats arabes unis à jouer à Tomorrowland. Il est connu pour transcender les frontières et unir les cultures, laissant une marque indélébile sur la scène musicale mondiale.

« Il s'agit d'une occasion unique de présenter au monde entier le talent et la culture du Moyen-Orient », a déclaré M. Neville. « gamma. est une entreprise unique qui dispose des outils et des personnes nécessaires pour élever cette région à des niveaux encore plus élevés dans le monde de la musique et du divertissement ».

À propos de gamma. :

gamma., fondée par le PDG Larry Jackson et le président Ike Youssef, est une entreprise moderne de médias et de technologie créée pour révolutionner la façon dont les artistes créent, distribuent et monétisent leur contenu et leur marque. Le répertoire annoncé de gamma. comprend un accord à long terme avec l'icône du divertissement Snoop Dogg pour les droits exclusifs de commercialisation et de distribution du catalogue emblématique de Death Row Records, y compris la nouvelle musique de Snoop Dogg et de l'étoile montante du R&B, October London ; mega, une coentreprise avec la superstar multi-platine Usher et le pionnier de l'industrie L.A. Reid ; un partenariat mondial avec French Montana, trois fois nommé aux Grammy Awards et certifié Diamond ; la musique de la nouvelle reine du rap, Sexyy Red, grâce à un partenariat avec Open Shift ; et un nouveau projet multimédia de l'artiste / entrepreneur multi-platine Russ. Le distributeur numérique Vydia est une division détenue à 100 % par gamma.

La société a son siège à Los Angeles et des bureaux à New York, Londres, Miami, Nashville, Lagos et Dubaï.

thegamma.com I Vydia.com

29 août 2023 à 14:10

