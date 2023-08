H.I.G. Realty obtient la certification LEED Platine pour un hôtel récemment rénové en Suisse





H.I.G. Capital, LLC (« H.I.G. »), l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial disposant de 58 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu la certification LEED Platine pour l'hôtel Basel Marriott récemment rénové à Bâle, en Suisse.

L'établissement, connu auparavant sous le nom de Swissôtel Basel, a fait l'objet d'un important programme de rénovation et de changement de marque pour devenir l'actuel Basel Marriott Hotel. L'hôtel est situé à proximité du centre des congrès et de la foire de Bâle, qui accueillent des événements prestigieux tels que Art Basel, ainsi que de nombreuses conférences médicales et sur les sciences du vivant, Bâle étant l'un des plus grands centres des sciences du vivant en Europe. Grâce à la rénovation et au changement de marque, l'hôtel est désormais un leader sur son marché de référence.

Riccardo Dallolio, directeur général et responsable de H.I.G. Realty en Europe a signalé : « Nous avons brillamment mis en oeuvre le plan de valorisation de notre hôtel de Bâle, lequel offre désormais des installations et des chambres à la pointe de la technologie, ce qui se traduit par une solide performance opérationnelle ».

Alessio Lucentini, directeur général et responsable de la gestion des actifs de H.I.G. Realty en Europe, a ajouté : « Nous avons récemment renforcé notre équipe de gestion des actifs avec l'arrivée de Federico Faravelli, anciennement responsable de la gestion des actifs au Royaume-Uni et en Irlande chez AXA Real Assets et spécialiste de l'ESG. Outre le fait d'avoir obtenu la certification LEED Platine à Bâle, nous avons récemment obtenu la certification LEED Or pour deux de nos autres actifs en Italie. Cela nous a également permis de réduire les coûts de l'emprunt pour les deux actifs et de réduire les coûts d'exploitation grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique des établissements. Nous continuerons à nous concentrer sur les initiatives ESG qui peuvent ajouter de la valeur à notre portefeuille.

À propos d'H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, disposant de 58 milliards de dollars de capitaux propres sous gestion*. Établie à Miami, elle possède des bureaux européens à Londres, Hambourg, Madrid, Milan et Paris, ainsi que des bureaux aux États-Unis et en Amérique latine, à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotá, Rio de Janeiro et São Paulo. H.I.G. se spécialise dans l'apport de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible orientée vers les opérations et la valeur ajoutée.

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services. Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (origination directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également WhiteHorse Finance, une BDC cotée en bourse. Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent ainsi bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs. H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et géré plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 52 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de H.I.G. à l'adresse suivante www.higcapital.com.

* Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses affiliés.

