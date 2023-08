Travelshift obtient une levée de fonds de 10 millions de dollars américains





Travelshift, la première agence de voyage en ligne (OTA) d'Islande, a levé 10 millions de dollars américains auprès de ses actionnaires existants, ce qui porte le montant total du financement à 30 millions de dollars américains.

Ce financement représente un vote de confiance des investisseurs actuels de Travelshift dans la trajectoire de croissance et le potentiel futur de l'entreprise. Selon Harshal Chaudhari, président et directeur des investissements chez GE Investment Management Co, « Nous sommes fiers de continuer à soutenir le parcours remarquable de Travelshift. L'engagement inébranlable de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la satisfaction des clients a joué un rôle déterminant dans son succès, et nous croyons fermement en son potentiel pour perturber encore davantage le secteur des voyages d'agrément ».

Le dernier tour de table fait suite au lancement récent par Travelshift du Guide de l'Europe, une plateforme de voyage qui résout le problème du voyage connecté pour le marché européen des voyages d'agrément. Ce service innovant, qui est alimenté par l'IA, permet aux voyageurs de réserver tout ce dont ils ont besoin en une seule fois et de gérer l'ensemble de leur voyage dans une seule application. Il permet également aux voyageurs d'accéder à des milliers d'itinéraires optimisés par l'IA, avec ce qui est désormais la plus grande sélection de forfaits vacances en Europe.

« Nous sommes ravis de recevoir le soutien et la confiance de nos actionnaires actuels », a déclaré David Stewart, PDG de Travelshift. « Ce tour de financement nous permet d'accélérer nos initiatives de croissance et de continuer à construire la prochaine génération de voyages grâce à l'utilisation innovante et à l'application de l'IA pour offrir des expériences de voyage personnalisées et transparentes ».

Travelshift souhaite exprimer sa sincère gratitude à son équipe dévouée, à ses clients fidèles et à ses actionnaires inébranlables pour leur soutien continu et leur foi dans la vision de l'entreprise.

À propos de Travelshift :

Travelshift est une agence de voyage en ligne islandaise de premier plan, spécialisée dans la fourniture de solutions de voyage basées sur la technologie. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le secteur, Travelshift s'engage à révolutionner la façon dont les gens voyagent, en offrant des services innovants et une expérience client exceptionnelle.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 août 2023 à 12:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :