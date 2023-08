SoftServe lance son laboratoire d'IA générative





SoftServe, un fournisseur de conseils informatiques et de services numériques de premier plan, annonce aujourd'hui le lancement de son laboratoire d'IA générative pour aider les entreprises à obtenir des résultats commerciaux tangibles grâce à la mise en oeuvre réussie de solutions d'IA Générative. Le nouveau laboratoire renforce les capacités d'IA/apprentissage machine de SoftServe avec la R&D de modèles génératifs avancés dans les applications d'IA multimodales, ainsi qu'une équipe dédiée d'experts pour exploiter et accélérer la puissance transformatrice de l'IA générative de la découverte à l'adoption dans le monde réel.

« Contrairement à d'autres domaines avec des meilleures pratiques plus développées et plus mûres, l'IA générative se démarque par sa nouveauté et ses propriétés émergentes qui dévoilent non seulement des innovations technologiques, mais aussi des cas d'utilisation révolutionnaires qui peuvent redéfinir les stratégies commerciales », déclare Alex Chubay, Chief Technology Officer, SoftServe. « Le rythme de l'innovation ici est stupéfiant, accablant souvent les entreprises avec de nouvelles avancées lancées toutes les semaines. C'est là que brille le laboratoire d'IA générative. Ce n'est pas seulement un hub pour l'expérimentation rapide, la découverte de valeur et l'ingénierie de solutions avec les dernières techniques et technologies. C'est un élément pour canaliser cette innovation exponentielle directement vers nos clients. »

Le laboratoire d'IA générative de SoftServe soutiendra les efforts de R&D dans plusieurs domaines clés, notamment la mise au point des modèles et l'adaptation des domaines, l'IA générative multimodale, l'optimisation des coûts et des performances, la gestion opérationnelle (LLMOps), et plus encore. La fusion de multiples technologies et approches émergentes dans ces domaines d'intérêt produira des cas d'utilisation pionniers dans l'ensemble des secteurs. Grâce à ces priorités de recherche parfaitement alignées sur les besoins et les stratégies des clients de SoftServe, l'expertise et les actifs générés au sein du laboratoire trouveront leur chemin organique dans des scénarios commerciaux réels, assurant ainsi une adoption pratique et pertinente.

« Pour aller de l'avant, nous devons être stratégiques en termes de mise en oeuvre », déclare Iurii Milovanov, AVP, IA et sciences des données, SoftServe. « C'est là qu'une approche pragmatique devient essentielle pour prouver que ces possibilités jusque-là hypothétiques qui peuvent avoir des impacts réels dans diverses fonctions et industries commerciales. »

Les trois offres d'IA générative de SoftServe comprennent :

AI Discovery ? La phase de découverte initiale guide les clients à travers les complexités du paysage de l'IA générative, révélant et validant son impact potentiel et sa faisabilité au sein de leurs entreprises. AI Launchpad ? Le programme de lancement permet une expérimentation rapide et une exploration factuelle de nouveaux cas d'utilisation grâce à un bac à sable d'IA générative, qui permet aux utilisateurs de détecter, de valider et de tester le déploiement. AI Adoption ? L'offre finale aide les clients à mettre rapidement à l'échelle leurs solutions d'IA générative dans l'ensemble de l'entreprise avec la cartographie des initiatives, la gouvernance de l'IA, la technologie et les stratégies de données, ainsi que le développement et l'adoption de solutions d'IA complètes au sein des équipes d'ingénierie.

Le laboratoire d'IA générative de SoftServe utilise des outils et des plateformes technologiques en partenariat avec AWS, Google Cloud, Microsoft Azure et NVIDIA. La pratique axée sur les résultats applique des cas d'utilisation réussis et un cadre d'évaluation établi pour faire de l'IA générative une réalité intersectorielle et commerciale.

SoftServe est un fournisseur de conseils informatiques et de services numériques de premier plan. Nous élargissons l'horizon des nouvelles technologies pour résoudre les défis commerciaux complexes d'aujourd'hui et obtenir des résultats significatifs pour nos clients. Notre curiosité sans limite nous pousse à explorer et à réinventer l'art du possible. Les clients font confiance à SoftServe pour concevoir et exécuter des capacités mûres et innovantes, telles que l'ingénierie numérique, les données et l'analyse, le cloud et l'IA/apprentissage automatique.

Notre réputation mondiale est acquise grâce à plus de 30 ans d'expérience dans la fourniture de solutions numériques de qualité supérieure à une vitesse inégalée par des talents d'ingénieurs dans les secteurs d'entreprise, y compris la haute technologie, les services financiers, les soins de santé, les sciences de la vie, la vente au détail, l'énergie et la fabrication. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web, notre blog, nos pages LinkedIn, Facebook et Twitter.

