Club Koala : Votre expérience de jeu personnelle basée sur l'IA

Play for Fun, qui fait partie du groupe Kunlun, présente le Club Koala, une plateforme UGC d'IA révolutionnaire.

SINGAPOUR, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Dévoilée à la Gamescom 2023, l'équipe de création de ce studio de jeu indépendant réinvente le jeu avec des PNJ IA réalistes et des éditeurs conviviaux, le tout sans avoir besoin de compétences de programmation complexes.

Le Club Koala permet aux joueurs de créer leur monde de rêve, une île paradisiaque imprégnée de personnages IA, de mini-jeux et de musique générée par IA. Ses capacités d'intelligence artificielle innovantes offrent une expérience immersive et personnalisable, permettant aux joueurs de concevoir, d'interagir et de construire des communautés sans effort dans le jeu.

À la base, le Club Koala représente une nouvelle ère de jeu, où l'IA générative façonne des expériences hautement personnalisées. Les joueurs peuvent créer un havre virtuel qui répond à leurs désirs de créativité, d'amitié, d'éducation et plus encore. Fang Han, PDG de Play for Fun Studio, envisage l'IA non seulement pour améliorer le jeu, mais aussi pour enrichir la vie quotidienne dans le monde entier, repoussant les limites de l'industrie.

Les fonctionnalités de pointe du jeu redéfinissent les jeux PC et mobiles :

Island Construction : Les joueurs personnalisent les avatars, conçoivent des expériences, accomplissent des quêtes et interagissent avec les PNJ IA dans leurs paysages de rêve personnalisés.

Koala Editor : Construit sur Unity3D, cet éditeur permet aux joueurs de concevoir des cartes et des jeux UGC sans aucune exigence de codage.

Mini-jeux UGC : Défis sur mesure répondant à divers niveaux de compétences et styles de jeu.

PNJ IA : Le système Atom AI, qui combine l'IA générative avec la technologie développée par le studio, permet aux PNJ d'apprendre des joueurs, créant des interactions naturelles et fluides.

Où la magie opère

Les PNJ IA créent une rencontre de jeu incroyablement humaine, favorisant le développement des compétences socio-émotionnelles. Ces PNJ fonctionnent de manière autonome, s'adaptant au comportement des joueurs, offrant des quêtes personnalisées et contribuant à des récits complexes. En incorporant un aspect attrayant, le pan-dialogue, l'analyse de texte et une arborescence de comportement NPC IA, le jeu génère un scénario unique, reflétant la créativité individuelle des joueurs.

La version bêta du Club Koala, très attendue, devrait être lancée sur PC et mobile au quatrième trimestre 2023. Restez informé via la communauté Club Koala Discord, mais également via Twitter, Instagram, TikTok et Facebook.

À propos de Play for Fun Studio

Créée en janvier 2021 sous la direction de Kunlun Group, Play for Fun Studio a pour mission de créer un univers de jeu inclusif en utilisant une technologie d'IA de pointe. Offrant un espace sécurisé pour l'expression de soi et la socialisation, Play for Fun Studio s'adresse aux joueurs de tous âges.

