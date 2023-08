Le gouvernement du Canada investit dans plus de 4?700 chercheurs partout au pays





L'investissement appuiera des travaux de recherche de pointe en santé, en environnement, en développement économique et dans bien d'autres domaines

EDMONTON, AB, le 29 août 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Francois-Philippe Champagne, et du ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, un soutien à plus de 4?700 chercheurs et projets de recherche partout au Canada. Cet investissement de plus de 960 millions de dollars, effectué par l'intermédiaire de subventions, de bourses et de programmes, s'inscrit dans l'appui du gouvernement à l'écosystème de la recherche.

Les fonds, attribués par l'entremise de divers programmes, serviront à l'acquisition d'outils modernes dont les chercheurs ont besoin pour faire leur travail; à inspirer, à former et à soutenir la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs; et à aplanir les obstacles à l'établissement d'une communauté de recherche inclusive qui reflète la diversité de la population canadienne. Ce financement contribuera également à attirer et à retenir les plus brillants chercheurs, à favoriser l'établissement de partenariats nationaux et internationaux et à affermir la position du pays à titre de chef de file mondial de la recherche et de l'innovation.

Les fonds ont été alloués comme suit :

24,9 millions de dollars au Programme de bourses d'études supérieures du Canada Vanier pour soutenir 166 bénéficiaires, par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH);

(IRSC), du recherches en sciences naturelles et en génie du (CRSNG) et du recherches en sciences humaines du (CRSH); 9,8 millions de dollars au Programme de bourses postdoctorales Banting pour soutenir 70 bénéficiaires, par l'intermédiaire des IRSC, du CRSNG et du CRSH;

514 millions de dollars au Programme de subventions à la découverte du CRSNG pour soutenir plus de 3?500 bénéficiaires;

10,3 millions de dollars au Programme PromoScience du CRSNG pour soutenir 45 bénéficiaires;

45,7 millions de dollars aux Subventions de partenariat du CRSH pour soutenir 19 bénéficiaires;

Plus de 14 millions de dollars aux Subventions de développement de partenariat du CRSH pour soutenir 76 bénéficiaires;

Près de 90 millions de dollars au Programme de recherche axée sur la connaissance du CRSH pour soutenir 510 bénéficiaires;

Plus de 113 millions de dollars au Fonds des leaders John-R.-Evans de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) pour soutenir 396 projets d'infrastructure de recherche menés dans 56 établissements au pays;

133,7 millions de dollars au Programme des chaires de recherche du Canada , par l'intermédiaire des IRSC, du CRSNG et du CRSH, pour soutenir 82 nouvelles chaires et 75 chaires dont le mandat a été reconduit;

, par l'intermédiaire des IRSC, du CRSNG et du CRSH, pour soutenir 82 nouvelles chaires et 75 chaires dont le mandat a été reconduit; La FCI dispose également d'une enveloppe de près de 5 millions de dollars pour soutenir les besoins en infrastructure de recherche de 22 chaires dans 12 établissements;

300?000 $ à trois bénéficiaires du Prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité.

Il est crucial de soutenir des projets dans tous les domaines des sciences et de la recherche pour veiller à ce que l'avenir soit équitable et innovant pour tous. Parmi les projets financés, notons l'atténuation des répercussions nocives des déchets électroniques, l'amélioration du rétablissement et de la réadaptation des personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral, l'examen des possibilités offertes par la mise au point et l'utilisation responsables de l'intelligence artificielle, l'amélioration de notre compréhension de la réaction des tissus aux blessures, et la promotion des STIM auprès des jeunes.

Citations

« Les chercheurs, les étudiants et les établissements postsecondaires sont une source d'innovation et stimulent la croissance économique. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'appuyer les chercheurs les plus talentueux, dont les découvertes permettent de relever certains des défis les plus pressants de notre époque. Grâce à ce financement, nous investissons dans la prochaine génération de chercheurs et les incitons à continuer de faire du Canada un chef de file mondial de la recherche et de l'innovation. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je félicite tous les bénéficiaires de ces subventions, prix et bourses. Le gouvernement est heureux d'investir dans un ensemble diversifié de projets de recherche dans les domaines de la santé, du génie et des sciences naturelles et des sciences humaines. Vos idées, votre passion, votre travail acharné et les données probantes que vous produisez contribuent à améliorer la santé et la qualité de vie de la population au Canada. De plus, les résultats de vos travaux sont un atout pour les recherches à l'échelle internationale. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

« Notre gouvernement finance les chercheurs et scientifiques de haut niveau dont les travaux font du Canada un chef de file mondial de la recherche et de l'innovation. Qu'il s'agisse de repenser la formation des enseignants en tenant compte de la sagesse des traditions autochtones, d'instaurer l'équité dans le secteur des soins de santé mentale ou de mener des recherches sur les répercussions du rayonnement spatial et de la météorologie de l'espace sur le climat, leurs projets aideront à transformer les idées d'aujourd'hui en solutions de demain. Voilà pourquoi le Canada se distingue en matière d'innovation. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Les chercheurs, les scientifiques, les étudiants et les établissements du Canada collaborent de plus en plus dans tous les domaines pour trouver des solutions novatrices aux défis locaux, nationaux et mondiaux. Leurs travaux et initiatives sont essentiels pour façonner les outils, les connaissances et les idées nécessaires à l'amélioration du bien-être et de la prospérité de la population du Canada et d'ailleurs dans le monde. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et président de 2023 du Comité de coordination de la recherche au Canada, Ted Hewitt, Ph. D.

Faits en bref

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez l'actualité scientifique canadienne dans les médias sociaux @ScienceCdn : Twitter, Instagram, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

29 août 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :