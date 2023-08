La technologie de climatisation avancée de TCL rend les maisons plus saines, plus intelligentes et plus confortables





Les installations et les solutions de climatisation haut de gamme de TCL témoignent d'un engagement en faveur de la durabilité et mettent les climatiseurs les plus innovants à la disposition des consommateurs du monde entier

HONG KONG, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- TCL, l'une des principales marques d'électronique grand public et deuxième marque mondiale de téléviseurs, a réitéré, lors de sa récente conférence de presse mondiale, les efforts déployés pour maintenir les foyers du monde entier dans des conditions ambiantes favorables à la santé, grâce au développement d'une technologie de climatisation apte à répondre aux besoins des consommateurs dans de multiples situations, grâce à des installations de fabrication de pointe respectueuses de l'environnement.

Une technologie de climatisation adaptée à toutes les situations, pour des conditions de vie plus saines, plus confortables et plus pratiques.

La technologie de climatisation TCL va bien au-delà de la simple création de conditions de vie confortables. TCL est fier de sa capacité à créer des climatiseurs qui sont réellement bénéfiques pour notre santé, grâce à leur capacité à purifier l'air que nous respirons. Grâce à sa technologie FreshIN+ 2.0, le premier système de remplacement d'air frais à double sens du secteur, le système fait entrer l'air riche en oxygène de l'extérieur et évacue l'air malsain. Ce système est idéal lorsque la qualité de l'air est médiocre, car il expulse l'air impur, ce qui signifie qu'il aide à éliminer les particules indésirables telles que la poussière, les poils d'animaux et les polluants. Associé à un système de filtration à quatre couches, l'air circulant est bien meilleur pour les personnes sensibles aux allergies. Il en va de même pour l'élimination des odeurs, car le système de respiration d'air frais FreshIN+ peut aider à éliminer les mauvaises odeurs là où les climatiseurs traditionnels ne le peuvent pas.

Même lorsque l'air extérieur est parfaitement propre, FreshIN+ peut aider à la ventilation si l'air intérieur n'est pas correctement circulé et provoque donc une sensation d'étouffement dans la pièce, en combattant l'hypoxie par l'augmentation intuitive des niveaux d'O2.

Un flux d'air constant et puissant peut même aller au-delà de l'inconfort et provoquer des irritations, telles que la sécheresse des yeux et des maux de gorge. La technologie Gentle Breeze de TCL peut résoudre ce problème grâce à plus de 1 000 micro-trous qui dispersent l'air frais pour créer un flux d'air doux et constant, ce qui signifie que les courants d'air brutaux sont remplacés par une fraîcheur douce et enveloppante.

Mieux encore, la technologie de climatisation de TCL est intuitive et conçue pour vous faciliter la vie. La commande vocale via une connectivité facile à tous les assistants virtuels vous permet de contrôler les niveaux de température tout en gardant les mains libres, ce qui est parfait lorsque vous êtes occupé par les tâches ménagères, que vous jouez ou que vous n'arrivez tout simplement pas à trouver la télécommande. De plus, grâce à la connexion à l'application, vous pouvez contrôler les climatiseurs même lorsque vous n'êtes pas chez vous, ce qui signifie que vous pouvez les allumer à temps pour être accueilli par une température ambiante parfaite lorsque vous rentrez chez vous, et éviter toute panique si vous oubliez de les éteindre avant de partir.

Engagement à faire progresser la technologie de la climatisation grâce à un processus de fabrication de pointe

TCL permet de faire progresser la technologie de pointe en matière de climatisation grâce à ses investissements importants dans les installations de fabrication ainsi que dans la recherche et le développement. Au début de cette année, TCL a annoncé son engagement en faveur de la fabrication intelligente en facilitant la production de climatiseurs haut de gamme, avec l'achèvement de la phase 1 de son parc industriel intelligent TCL de pointe à Wuhan.

Dans des locaux de 390 000 mètres carrés, le parc comprend une chaîne d'approvisionnement complète pour les climatiseurs, à savoir la recherche et le développement, la fabrication intelligente et la logistique intelligente, à partir de laquelle TCL fabriquera chaque année plus de six millions de climatiseurs haut de gamme, qui seront exportés vers plus de 160 marchés dans le monde.

Fabrication durable pour un environnement plus respectueux de l'environnement

Le parc fonctionne en grande partie à partir de l'énergie solaire, est contrôlé par un système de gestion de l'énergie (EMS) et est alimenté par un système d'hydratation intelligent afin de maintenir la consommation d'énergie et les émissions de carbone à un niveau durable.

Le parc a atteint une couverture totale de photovoltaïque, avec une surface totale de 94 800 mètres carrés et une production annuelle moyenne de 9 millions de kWh, ce qui équivaut à une économie de 2 583,11 tonnes de charbon standard, à une réduction de 7 804,12 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone, à une réduction de 234,82 tonnes d'émissions de dioxyde de soufre, et à une réduction de 54,79 tonnes des émissions de poussière de carbone et de gaz à effet de serre.

Dans le même temps, le parc dispose également d'une solution intelligente pour l'eau qui collecte, stocke et purifie l'eau de pluie de surface dans la zone de l'usine et la réutilise dans le parc, ainsi que de solutions durables complètes pour le gaz, les émissions de carbone et les déchets de fabrication.

TCL fabrique des produits de climatisation de haute qualité depuis plus de 20 ans et dispose d'un réseau mondial de 10 bases de fabrication réparties entre la Chine, le Brésil et l'Indonésie. La société propose une vaste gamme de modèles de climatisation tels que FreshIN, GentleCool, Elite, Q-Series, disponibles dans de nombreux pays.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle opère aujourd'hui sur plus de 160 marchés à travers le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public comme des téléviseurs, des appareils audio et des appareils électroménagers intelligents. Consultez le site web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

29 août 2023 à 11:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :