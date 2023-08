GIGABYTE présente les cartes mères Z790 AORUS X Gen pour les processeurs Intel de nouvelle génération





TAIPEI, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, est fière d'annoncer les cartes mères Z790 AORUS X Gen. Les cartes mères Z790 AORUS X Gen sont conçues pour faire fonctionner la mémoire DDR5 plus rapidement et propulser les processeurs Intel de nouvelle génération à un niveau de performance inégalé. La gamme est également dotée d'une variété de caractéristiques améliorées, de nouvelles innovations pour le DIY, d'une conception thermique globale efficace, des armatures Ultra Durable, jusqu'à la prise en charge du Wi-Fi 7 avant-gardiste.

Les cartes mères Z790 AORUS X Gen sont conçues pour atteindre la meilleure compatibilité d'overclocking DDR5 de leur catégorie, jusqu'à XMP 8200 MT/s ou plus, offrant ainsi des performances de mémoire ultra-rapides. Les utilisateurs peuvent également auto-bloquer leurs modules DDR5 via le BIOS en toute simplicité. De plus, AORUS a conclu un partenariat exclusif avec HWiNFO pour introduire une application de lecture du timing de la mémoire, afin que les amateurs d'overclocking puissent ajuster les performances à leur guise.

Après le succès des designs EZ-Latch sur les slots PCIe et M.2, AORUS introduit maintenant un nouveau EZ-Latch Click M.2 dans sa collection d'innovations pour le DIY. Le M.2 EZ-Latch Click permet de retirer et de monter sans vis le dissipateur thermique M.2 élargi, ce qui facilite plus que jamais l'échange de SSD M.2. Le BIOS a également été repensé pour être centré sur l'utilisateur et rebaptisé « UC BIOS », offrant une expérience utilisateur plus intuitive avec une fonction d'accès rapide personnalisable. Les amateurs de DIY peuvent désormais faire leur montage sans effort avec les cartes mères Z790 AORUS X Gen.

Pour exploiter les performances de la prochaine génération, il faut une conception robuste de l'alimentation VRM, et c'est là que le VRM Thermal Armor et le M.2 Thermal Guard interviennent pour garder votre système au frais tout en fonctionnant rapidement. Les cartes mères X Gen sont renforcées par la technologie Ultra Durable pour garantir une fiabilité à long terme, et le nouveau PCIe UD Slot X offre une capacité de charge 10 fois supérieure pour offrir une protection supplémentaire aux cartes graphiques.

Les cartes mères Z790 AORUS X Gen proposent 7 modèles destinés à divers segments de la communauté des joueurs. Le modèle phare XTREME X est équipé avec des composants de premier ordre dans tous les domaines, tandis que le modèle MASTER X gère facilement toutes les tâches exigeantes en termes de performances. La PRO X se présente sous la forme d'une coque blanche unique et élégante, parfaite pour ceux qui souhaitent construire un système de jeu esthétiquement plaisant. L'ELITE X offre aux amateurs de DIY débutants un choix judicieux pour assembler un système de jeu d'élite.

Pour plus d'informations sur les cartes mères Z790 AORUS X Gen et leur prise en charge inégalée des processeurs Intel de nouvelle génération, veuillez consulter le site https://bit.ly/AORUS_Z790_X.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193501/GIGABYTE.jpg

29 août 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :