Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un appui au Centre Maillet





EDMUNDSTON, NB, le 29 août 2023 /CNW/ - René Arseneault, député de Madawaska?Restigouche, annoncera un appui au Centre Maillet. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et des Langues officielles, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 30 août 2023

HEURE :

14 h

LIEU :

Centre Maillet

12, avenue Ben-Martin

Ville d'Edmundston - Quartier Saint-Basile

(Nouveau-Brunswick)

29 août 2023 à 10:40

