Avis aux médias - Le député Scarpaleggia fera une annonce importante pour le réseau BioFuelNet





OTTAWA, ON, le 29 août 2023 /CNW/ - Monsieur Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un appui financier pour soutenir la croissance du réseau BioFuelNet Canada. BioFuelNet Canada est une organisation à but non lucratif dont le mandat est de développer la bioéconomie au Canada par la mise en place et l'intégration d'un réseau national de recherche.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite des laboratoires de BioFuelNet Canada, qui suivra la conférence de presse, en compagnie du député Scarpaleggia.

Date

Le 30 août 2023

Heure

10 h 00 (HNE)

Lieu

Université McGill, campus MacDonald

Pavillon du Centre Centenaire

21111, Chemin Lakeshore

Sainte-Anne-de-Bellevue (QC) H9X 3V9

Remarques pour les médias

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous avez une caméra sur trépied ou un microphone.

Il vous sera possible d'enregistrer du matériel audio-visuel lors de la visite des laboratoires après l'annonce.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur le site.

29 août 2023 à 10:28

