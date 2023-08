TCL dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs haut de gamme de très grande taille QD-Mini LED et ses appareils ménagers intelligents visant à transformer le divertissement à domicile et à inspirer la grandeur à l'échelle mondiale





La grandeur commence à la maison : la technologie d'affichage novatrice de TCL propulse le divertissement à la maison dans un nouveau monde de clarté lumineuse, au moment où la technologie nationale intelligente ouvre la voie à un avenir plus sain et plus inspirant.

HONG KONG, le 29 août 2023 /CNW/ -- TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde1, a dévoilé aujourd'hui une impressionnante gamme de téléviseurs de très grande taille QD-Mini LED2 et annoncé ses plus récentes solutions de maison intelligente pour réinventer la vie chez nous. TCL continue d'offrir des expériences quotidiennes améliorées et d'inspirer les consommateurs du monde entier grâce à ses technologies révolutionnaires.

Un avenir plus radieux avec les innovations en matière d'affichage de TCL : plus de 5 000 zones de gradation locale à matrice complète (FALD) et 5 000 nits de luminosité maximale

TCL continue de redéfinir le paysage du divertissement à domicile en présentant sa nouvelle gamme de téléviseurs QD-Mini LED qui réaffirme son engagement envers la qualité et l'innovation.

Au sommet de cette catégorie, on retrouve la gamme de téléviseurs phares QD-Mini LED X955 de TCL, qui présente plus de 5 000 zones de gradation locale à matrice complète (FALD) et 5 000 nits de luminosité maximale, offrant un niveau de détail et de dynamisme qui redéfinit l'expérience de visionnement.

La série de téléviseurs X955 de TCL, qui sont équipés de la technologie QLED, produisent plus d'un milliard de couleurs et une gamme de couleurs de niveau cinéma correspondant à 98 % de l'espace de couleur DCI-P3. Ils sont alimentés par le processeur AiPQ 3.0 : les plus récents algorithmes d'IA exclusifs de TCL qui offrent une clarté, un contraste, un soutien HDR, des couleurs et des mouvements optimisés dans divers contextes. Ils sont également certifiés par TUV Rheinland pour leur expérience visuelle réaliste.

En plus de sa qualité d'image exceptionnelle, la série de téléviseurs X955 offre une puissante performance cinématographique sur le plan audio et un design saisissant : 4.2.2 canaux, un système audio Onkyo d'une puissance maximale de 160 W, ainsi que Dolby Atmos, un design ultramince et sans cadre doté d'un système de gestion des câbles dernier cri.

La série de téléviseurs X955 de TCL sera offerte en grands formats pouvant aller jusqu'à 85 po et 98 po au sein de certains marchés mondiaux2.

En complément de la série révolutionnaire X955, TCL a présenté la série C955, une autre innovation de la gamme de téléviseurs QD-Mini LED. Affichant 2 000 zones de gradation locale à matrice complète (FALD) et 2 000 nits de luminosité maximale, les téléviseurs de la série C955 misent sur un équilibre parfait entre un grand écran et une qualité d'image exceptionnelle grâce à ses technologies QLED et Mini LED de qualité supérieure. De plus, son système audio Onkyo de 120 W et Dolby Atmos proposent une expérience sonore digne des cinémas.

Les téléviseurs de la gamme C955 seront offertes en formats de 65 po, 75 po, 85 po et 98 po dans certains marchés mondiaux2.

TCL a également défini plus précisément son téléviseur QD-Mini LED d'entrée de gamme en introduisant la série de téléviseurs C755 sans précédent, ou C805 en Europe, avec 1 300 nits de luminosité maximale et un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz. Il établit un seuil pour ce qui fait vraiment un bon téléviseur QD-Mini LED. Pour un téléviseur de 65 po, 500 zones de gradation locales ou plus peuvent offrent la qualité d'image Mini DEL que recherchent les clients.

La série de téléviseurs C755 de TCL (ou C805 en Europe) est offerte dans les formats suivants : 50 po, 55 po, 65 po, 75 po, 85 po, et un impressionnant téléviseur de 98 po dans certains marchés mondiaux2.

Conservant son leadership mondial dans le domaine de la technologie de téléviseurs à grand écran, TCL a également présenté un nouveau téléviseur 4K UHD, le P745, son plus récent modèle abordable en formats de 85 po et 98 po. Cette offre réaffirme l'engagement de TCL en faveur de la qualité et renforce sa réputation de fournisseur de téléviseurs à grand écran de premier plan.

Un avenir plus sain et inspirant grâce aux technologies de climatisation et aux appareils ménagers intelligents de TCL

TCL se spécialise dans la gestion de l'air afin d'offrir des lieux sains et confortables. L'entreprise possède plus de 3 400 brevets dans le domaine de la climatisation et 5 technologies de pointe, et mise sur des milliers d'experts en recherche et développement dans le monde.

TCL a démontré son engagement à l'égard de la technologie de climatisation innovante en proposant des améliorations continues à la gamme FreshIN, à la gamme GentleCool et à d'autres modèles de climatiseurs, en plus de présenter le premier climatiseur FreshIN+ 2.0 au monde en 2023.

Cette année, TCL a annoncé l'achèvement de la phase I du parc industriel intelligent Wuhan de TCL, d'une capacité annuelle de plus de 6 millions d'unités, afin de répondre au besoin croissant pour des produits de climatisation de qualité supérieure. Il a établi la première chaîne de montage « sans poussière » au monde pour la série de climatiseurs FreshIN de TCL. Le parc est tourné vers le numérique pour exploiter la technologie de l'AIoT, les mégadonnées et l'apprentissage automatique afin d'accroître l'efficacité opérationnelle et la qualité du produit, et de réduire ses coûts.

En plus de l'air pur, il est essentiel que les clients aient accès à la bonne technologie pour garder les aliments frais plus longtemps, afin de rester en bonne santé et bien nourris. Les technologies de réfrigération de pointe de TCL, qui sont synonymes de solutions intelligentes, de solutions de stockage et de solutions d'économie d'espace, conviennent parfaitement aux cuisines modernes. Propulsés par la technologie de libération automatique d'anions (AAT), les réfrigérateurs de TCL offrent une purification, une antioxydation et des caractéristiques bactériostatiques robustes qui luttent efficacement contre les moisissures et les pesticides, de sorte que les aliments sont conservés dans des conditions de santé optimales plus longtemps.

Parlant d'améliorations sur le plan de la santé, les machines à laver de TCL ont établi une référence en matière d'hygiène, avec un joint anti-bactéries résistant à 99,9 % des bactéries, et une fonction de lavage à la vapeur qui utilise de la vapeur pure pour éliminer les taches et les bactéries tout en simplifiant le repassage. Pour couronner le tout, certaines machines à laver TCL figurent dans la catégorie A pour l'efficacité énergétique et le niveau de bruit, et réduisent au minimum l'impact environnemental.

*Les fonctionnalités et les spécifications du produit varient d'un pays et d'une région à l'autre. Les disponibilités ne s'appliquent pas aux marchés nord-américains.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société de produits électroniques grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à https://www.tcl.com .

1 Rapport 2022 d'Omdia

2 Ne s'applique pas aux marchés nord-américains

