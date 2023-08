Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,5 M$ à Farnham





FARNHAM, QC, le 29 août 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une somme de 5 531 884 $ est octroyée à la Ville de Farnham pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet consiste à renouveler des conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sous la rue Jacques-Cartier. Précisément, ce sont 1 615 mètres de conduites qui seront remplacés afin de contribuer à la pérennité des réseaux d'aqueduc et d'égouts.

Citations :

« L'aide financière de plus de 5,5 millions de dollars que notre gouvernement octroie à Farnham est un bel investissement. La Ville pourra entreprendre d'importants travaux qui seront bénéfiques pour la qualité de ses services d'aqueduc et des égouts. Ce soutien témoigne une fois de plus de notre volonté gouvernementale d'appuyer les municipalités dans l'amélioration de leurs actifs en eau, et j'en suis très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureuse d'être à Farnham pour cette belle annonce! L'importante somme investie ici par notre gouvernement profitera aux citoyennes et citoyens. Je tiens à remercier la Ville pour son engagement envers sa population et pour sa détermination à mener des projets qui bénéficieront aux générations à venir. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Assurément, au Québec, beaucoup d'infrastructures ont besoin d'un renouveau, alors c'est avec grand bonheur que nous accueillons cette subvention, qui nous permettra une mise à jour historique et importante de nos infrastructures et une connexion sécuritaire et probante du sud et du nord de Farnham. »

Patrick Melchior, maire de Farnham

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux en eau.

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Liens connexes :

