Gestion mondiale d'actifs CI fait appel à des gestionnaires d'actifs non traditionnels de premier plan pour servir les investisseurs canadiens grâce à deux solutions de marchés privés

Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce deux solutions qui offrent aux investisseurs canadiens l'accès à des occasions d'investissement uniques sur les marchés privés mondiaux. Les solutions (un mandat de croissance et un mandat de revenu) sont maintenant offertes aux investisseurs accrédités par l'entremise d'une notice d'offre.

En utilisant une structure de fonds de fonds à architecture ouverte, les solutions de GMA CI offrent une exposition unique pratique à un ensemble diversifié de stratégies d'investissement de premier plan sur les marchés privés.

« L'investissement sur les marchés privés offre une myriade d'avantages, mais ce domaine est vaste et complexe et n'est généralement accessible qu'aux plus grands investisseurs institutionnels », a déclaré Marc-André Lewis, vice-président directeur et directeur des placements de GMA CI.

« L'envergure et l'expérience de GMA CI nous permettent de distiller la complexité des marchés privés en un seul investissement bien diversifié dans ce groupe important de catégories d'actifs. De plus, nous offrons aux investisseurs canadiens l'expertise des meilleurs gestionnaires mondiaux de placements non traditionnels. »

Les gestionnaires d'investissements actuellement représentés dans les solutions des marchés privés de GMA CI comprennent Adams Street Partners, Apollo Global Management, Avenue Capital Group, CBRE Investment Management, Demopolis Equity Partners, HarbourVest Partners et Whitehorse Liquidity Partners.

Les avantages des investissements sur les marchés privés, qui sont ceux effectués dans des entités qui ne sont pas cotées ou négociées en bourse, comprennent une diversification améliorée du portefeuille, une corrélation réduite et une volatilité réalisée plus faible par rapport aux marchés publics, et le potentiel d'amélioration des rendements ajustés au risque.

« Les investisseurs institutionnels sophistiqués, comme les grandes caisses de retraite publiques, reconnaissent les occasions sur les marchés privés et peuvent avoir 40 % ou plus de leurs portefeuilles attribués à ces investissements », a déclaré M. Lewis.

« Pendant ce temps, d'autres investisseurs se heurtent à de multiples obstacles pour investir sur les marchés privés, notamment des minimums d'investissement élevés, un manque d'accès et la difficulté de s'y retrouver parmi la grande diversité de gestionnaires et de fonds. Nos solutions de marchés privés à guichet unique résolvent ces problèmes, car GMA CI est responsable des vérifications nécessaires et de la sélection des gestionnaires, de la répartition aux gestionnaires et aux stratégies, de la construction de portefeuilles efficaces et diversifiés et de la gestion continue des risques et des liquidités. »

Les solutions suivent une approche d'architecture ouverte, ce qui signifie que GMA CI a la capacité de trouver des gestionnaires de premier plan dans chaque catégorie d'actifs, de modifier les répartitions et d'ajouter des gestionnaires d'investissements au besoin pour gérer efficacement les portefeuilles.

« Un autre avantage pour les investisseurs est que nous fonctionnons déjà à grande échelle, avec des relations bien établies avec nos gestionnaires de placements non traditionnels », a déclaré M. Lewis.

La solution de croissance des marchés privés a été lancée en février 2023, lorsqu'elle a été ouverte aux investissements réalisés par d'autres fonds GMA CI. Ce mandat compte maintenant 420 millions de dollars d'actifs sous gestion (au 31 juillet 2023). En plus des deux solutions à gestionnaires multiples, GMA CI offre trois autres solutions de marchés privés, la première étant lancée en 2016.

La nouvelle solution de revenu des marchés privés de GMA CI se concentre sur le rendement et investit principalement dans le crédit privé, l'immobilier privé et les infrastructures privées, ainsi que dans le capital-investissement avec des caractéristiques des actions privilégiées. La solution de croissance des marchés privés investit principalement dans le capital-investissement, le capital-risque, l'immobilier privé et l'infrastructure privée.

Les gestionnaires de portefeuille principaux des mandats sont Marc-André Lewis et Geof Marshall, vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et chef des marchés privés. M. Lewis a plus de 20 ans d'expérience en placement, y compris une vaste expérience en répartition d'actifs et en placements non traditionnels. Avant de se joindre à GMA CI, il a assumé divers rôles comme celui de chef de la construction de portefeuilles à l'Abu Dhabi Investment Authority, l'un des plus importants fonds souverains au monde, et de premier vice-président et directeur adjoint de la gestion des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), où il a dirigé une équipe chargée d'analyser et de surveiller les risques des placements publics et privés du portefeuille de la CDPQ et a été membre de son comité de répartition d'actifs.

M. Marshall dirige l'équipe des obligations à rendement élevé de GMA CI et est membre de son comité de répartition d'actifs. Il dispose de 26 ans d'expérience en investissement, notamment dans la gestion d'obligations de sociétés, de prêts à effet de levier et de crédit privé.

L'équipe GMA CI est également soutenue par les ressources de sa société affiliée américaine, qui fournissent une expertise supplémentaire en matière d'approvisionnement et de vérifications nécessaires.

Ces solutions de marchés privés sont la dernière avancée dans les plans de GMA CI visant à construire une plateforme de placements non traditionnels de pointe pour fournir aux conseillers et aux investisseurs des options supplémentaires pour diversifier leurs portefeuilles et améliorer les rendements ajustés au risque. GMA CI offre maintenant cinq solutions de marchés privés et gère une sélection diversifiée de mandats de fonds alternatifs liquides avec environ 3,7 milliards de dollars d'actifs totaux (au 31 juillet 2023).

Certaines solutions d'investissement offertes par GMA CI, y compris les nouvelles solutions à gestionnaires et à catégorie d'actifs multiples, sont faites en vertu d'une exemption de l'exigence de prospectus au Canada, y compris lorsque les investissements sont réalisés par des investisseurs accrédités qui atteignent les seuils d'investissement minimums, et d'autres critères d'admissibilité, par l'intermédiaire de courtiers inscrits.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 430,3 milliards de dollars d'actifs au 31 juillet 2023.

Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou à être distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de titres n'est faite aux États-Unis.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Les particuliers doivent demander l'avis de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d'apporter tout changement à leurs stratégies d'investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d'un investisseur.

Adams Street Partners, LLC., CBRE Investment Management et HarbourVest Partners L.P. agissent à titre de sous-conseillers en portefeuilles pour certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d'actifs CI. Les sous-conseillers nommés ci-dessus, ainsi que les autres gestionnaires de placements représentés dans les nouvelles solutions de marchés privés, notamment Apollo Global Management, Avenue Capital Group, Demopolis Equity Partners et Whitehorse Liquidity Partners, n'ont pas (i) explicitement ou implicitement approuvé ou approuvé ni (ii) avoir été impliqué dans la préparation des informations contenues dans le présent document.

Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques ou dessins dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de CI Investments Inc., de ses filiales ou de ses sociétés affiliées, utilisés avec autorisation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec autorisation.

Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc., 2023. Tous droits réservés.

29 août 2023 à 09:10

