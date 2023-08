Regard sur l'endettement : les Canadiens croient s'y connaître, mais leurs gestes disent autre chose, montre une étude de CPA Canada





TORONTO, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte inflationniste où les taux d'intérêt montent, l'étude nationale Regard sur l'endettement réalisée par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a pris le pouls des Canadiens pour voir comment ils gèrent leurs finances.

Avant la prochaine annonce de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt prévue le 6 septembre, CPA Canada a voulu interroger les Canadiens sur leur situation financière, leurs dettes et leur budget. L'étude nationale Regard sur l'endettement fait ressortir des différences entre la perception qu'ont les Canadiens de leurs finances et les gestes qu'ils posent. Les experts de CPA Canada leur proposent des étapes à suivre pour mieux gérer leurs dettes et dresser un plan d'action pratique.

Le poids de l'endettement se fait lourd

Selon le sondage, 46 % des Canadiens ont des dettes hors hypothèque et nombre d'entre eux se heurtent à des difficultés :

57 % de ceux qui ont des dettes hors hypothèque ont reporté un solde impayé sur une carte de crédit ces deux dernières années.

48 % d'entre eux trouvent stressant de rembourser leurs dettes.

37 % d'entre eux ont emprunté pour couvrir des dépenses courantes ces deux dernières années.

33 % d'entre eux ne sont pas certains de bien comprendre l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt.

« Quand l'endettement s'alourdit, le découragement s'installe. Pour s'en sortir, il s'agit de faire des apprentissages et de passer à l'action, un pas à la fois », explique Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « L'objectif de CPA Canada est d'outiller les Canadiens, de les amener à acquérir des compétences pour prendre en main leurs dettes, grâce à des conseils qui les aideront à cheminer. »

Résultats contradictoires de l'autoévaluation

Ce qui complique les choses, c'est que les Canadiens croient s'y connaître, mais que leurs gestes disent bien autre chose. Si 47 % d'entre eux se donnent la note « A » ou « B » pour leurs aptitudes en finances personnelles, 27 % admettent s'offrir des choses qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer. De ce groupe, 51 % se disent préoccupés par les questions d'argent.



La question du budget

En période d'inflation, il est essentiel de savoir établir un budget. Or, paradoxalement, 27 % des Canadiens qui sont plutôt convaincus de pouvoir respecter un budget n'en ont pas établi un.

« Côté budget, les gestes sont plus éloquents que les paroles, poursuit Doretta Thompson. Il est facile de dire que faire un budget n'a rien de compliqué. Encore faut-il de la pratique et des suivis pour que l'exercice porte ses fruits. »

L'étude montre par ailleurs que près d'un Canadien sur quatre (24 %) ne disposerait pas de 500 $ demain sans devoir emprunter ou vendre quelque chose, ce qui indique que, pour une large part de la population, les liquidités font défaut.

Doretta Thompson ajoute : « Il est difficile de savoir si le mouvement inflationniste se poursuivra, et nous n'avons aucune prise sur la tendance. Mais on peut décider d'agir pour reprendre le contrôle de ses propres finances. »

Conseils pour gérer ses dettes

CPA Canada propose quelques gestes concrets aux Canadiens pour leur donner les moyens d'agir :

Dressez un inventaire. Passez en revue tous vos comptes et calculez combien vous devez. Vous ferez ainsi le point et vous prendrez des décisions éclairées par la suite.

Passez en revue tous vos comptes et calculez combien vous devez. Vous ferez ainsi le point et vous prendrez des décisions éclairées par la suite. Faites le suivi de vos dépenses et établissez un budget. Sachez combien vous gagnez et quelles sont vos dépenses fixes et discrétionnaires mensuelles. Pour rembourser ses dettes, il faut fixer des modalités de remboursement réalistes. CPA Canada recommande aux Canadiens certaines applications conviviales pour assurer le suivi de leurs dépenses et respecter leur budget, à consulter ici.

Sachez combien vous gagnez et quelles sont vos dépenses fixes et discrétionnaires mensuelles. Pour rembourser ses dettes, il faut fixer des modalités de remboursement réalistes. CPA Canada recommande aux Canadiens certaines applications conviviales pour assurer le suivi de leurs dépenses et respecter leur budget, à consulter ici. Participez aux programmes de littératie financière de CPA Canada. Nos membres proposent des ateliers objectifs et gratuits sur divers sujets financiers, offerts à la demande. S'y ajoutent divers outils et ressources. Pour en savoir plus, consultez la page cpacanada.ca/litteratiefinanciere.



Méthodologie

Les données présentées ci-dessus sont tirées d'un sondage réalisé par Ipsos pour le compte de Comptables professionnels agréés du Canada. Le sondage en ligne a été réalisé du 16 au 23 juin 2023. Le sondage a été mené en ligne auprès de 2 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus sur la plateforme Omnibus d'Ipsos. Les données combinées ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'études et de la région, pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population du Canada. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité. Ici, les résultats sont considérés comme précis à +/? 2,5 points de pourcentage près, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte du pays avait été interrogée. Un document d'information est disponible en ligne à cpacanada.ca/regardsurlendettement.

À propos des CPA du Canada

Le titre de comptable professionnel agréé (CPA) est utilisé par plus de 220 000 comptables professionnels canadiens dans le monde. Les CPA du Canada sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion, leur leadership, leur grand professionnalisme et leur intégrité. Ils occupent des postes de haut niveau, au pays comme à l'étranger, et travaillent dans tous les secteurs d'activité : cabinets comptables, entreprises, organismes sans but lucratif, administrations publiques, milieu universitaire. cpacanada.ca

Pour tout renseignement :

Carla Peacock?

Gestionnaire, Communications organisationnelles et enjeux nouveaux

Comptables professionnels agréés du Canada

Tél. : 416-204-3491

Courriel : [email protected]

29 août 2023 à 08:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :