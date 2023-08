Avis aux médias - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec se rendra à Chibougamau





QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, sera à Chibougamau le 29 août 2023.

Il rencontrera les élues et élus municipaux et les représentantes et représentants de la Conférence administrative régionale du Nord-du-Québec afin de soutenir la vitalité et le développement du territoire jamésien. Pour l'occasion, il sera accompagné du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Il profitera également de son passage à Chibougamau pour visiter le chantier « Les pavillons du 49e », un projet qui vise la construction de 40 nouveaux logements dans cette localité. Il s'agit d'une initiative attendue qui contribuera à atténuer la rareté de logements dans la région.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

29 août 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :