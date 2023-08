Bonne rentrée aux parents, aux personnels et aux élèves!





QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souhaite une belle rentrée scolaire à tous les parents qui accompagnent leurs enfants dans cette aventure, à tous les membres du personnel scolaire qui travaillent fort pour éduquer et soutenir les jeunes et, bien sûr, à tous les élèves qui reprennent le chemin de l'école cette semaine.

Les défis auxquels le milieu scolaire fait face sont sur toutes les lèvres depuis les dernières semaines : le recrutement et la rétention du personnel, la gestion des écrans, la sécurité autour et dans les écoles, l'accès aux données, les changements à la gouvernance, l'augmentation des coûts du matériel.

« Nous connaissons les enjeux auxquels notre réseau d'éducation public est confronté. Les parents sont prêts à travailler avec les partenaires en mode solution avec une seule priorité en tête : le bien-être et la réussite des élèves. Assurons-nous d'offrir aux élèves des milieux propices à l'apprentissage, à la socialisation et à l'épanouissement. Nous avons tous un rôle à jouer pour que les jeunes bénéficient d'une éducation de qualité, sans subir les conséquences des enjeux du réseau », selon Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

La FCPQ invite d'ailleurs tous les parents d'élèves à participer à l'Assemblée annuelle de leur école pour s'informer sur la vie scolaire et sur les possibilités d'implication, notamment au conseil d'établissement, à l'organisme de participation des parents et au comité de parents du centre de services scolaire. Tous les parents intéressés sont invités à un webinaire gratuit pour en savoir plus sur les assemblées annuelles, le 29 août à 19h.

