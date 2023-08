Préparez-vous pour l'automne avec la NOUVELLE gamme de boissons aux épices d'automne de Tim Hortons, et le NOUVEAU beigne de rêve pommes et dulce de leche!





Visitez votre Tim préféré pour essayer le latte aux épices d'automne, le café infusé à froid aux épices d'automne et le cappuccino glacé aux épices d'automne.





Et essayez aussi le nouveau délicieux beigne de rêve pommes et dulce de leche, enrobé de sucre à la cannelle et débordant de garniture au dulce de leche.

TORONTO, le 29 août 2023 /CNW/ - Tim célèbre l'arrivée de l'automne avec le lancement d'une NOUVELLE gamme de boissons chaudes et froides aux épices d'automne et d'un beigne de rêve pommes et dulce de leche!

Profitez sans tarder des saveurs réconfortantes de l'automne avec les lattes aux épices d'automne de Tim, servis chauds ou glacés. Nos lattes aux épices d'automne sont préparés avec de l'espresso fraîchement infusé, du lait glacé ou moussé à la vapeur, et un délicieux arôme aux épices d'automne, le tout couronné de garniture fouettée saupoudrée de sucre à la cannelle.

Avec leur délicieuse saveur d'épices d'automne, nos NOUVEAUX cafés infusés à froid et cappuccinos glacés aux épices d'automne vous offrent une version automnale de deux classiques de Tim.

« On ne veut pas que l'été finisse, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer à se régaler des saveurs réconfortantes de l'automne », rappelle Victoria Stewart, directrice de l'innovation des boissons chez Tim Hortons. « Chaque année, nos invités attendent avec impatience le retour de nos boissons aux épices d'automne et nous sommes ravis de leur offrir notre meilleure gamme automnale à ce jour! »

Tim lance aussi un NOUVEAU délicieux beigne de rêve pommes et dulce de leche, un beignet aux pommes amélioré, enrobé de sucre à la cannelle et débordant de garniture au dulce de leche. L'incontournable muffin aux épices d'automne de Tim est également de retour.

« Notre beigne de rêve pommes et dulce de leche puise dans les saveurs traditionnelles de l'automne, comme la cannelle et les pommes, avec une riche touche de dulce de leche qui offre à nos invités une pâtisserie rehaussée qu'ils adoreront », souligne Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

Pour vous régaler de nos saveurs d'automne, visitez votre restaurant Tim Hortons préféré ou passez une commande sur l'appli Tim pour la cueillette ou la livraison.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

29 août 2023 à 06:00

