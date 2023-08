Autel présentera ses innovations en matière de recharge de véhicules électriques à l'occasion de l'ICNC23





Autel Energy, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de recharge de véhicules électriques, a le plaisir d'annoncer sa participation à la très attendue Intercharge Network Conference 2023 (ICNC23) qui se tiendra du 29 au 31 août 2023 à Berlin. Ting Cai, PDG d'Autel Europe, devrait captiver l'auditoire avec un discours perspicace sur l'avenir de la recharge des véhicules électriques. Le MaxiCharger DC Compact, une innovation phare d'Autel, occupera le devant de la scène lors d'une démonstration en direct dans la zone d'exposition Plug&Charge pour présenter son processus de charge transparent.

ICNC23 est réputée pour rassembler les meilleurs professionnels, experts et parties prenantes du secteur de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. Le discours de Ting Cai et les capacités de charge des produits d'Autel offriront aux participants une occasion exclusive d'expérimenter directement la technologie de pointe qu'Autel Energy a introduite sur le marché.

La gamme MaxiCharger d'Autel offre une solution de charge révolutionnaire qui a transformé l'expérience de charge des propriétaires de véhicules électriques. Avec ses capacités de charge à grande vitesse, son interface utilisateur intuitive et sa compatibilité avec différents modèles de véhicules électriques, Autel a gagné sa réputation d'outil indispensable pour les propriétaires de véhicules électriques. En particulier, Autel Energy a été officiellement vérifiée et validée par Hubject, ce qui lui permet d'entrer dans l'écosystème Plug&Charge. Lors de l'ICNC23, Autel apportera son MaxiCharger DC Compact pour démontrer le processus de charge dans la zone d'exposition Plug&Charge, qui mettra impeccablement en valeur ses caractéristiques exceptionnelles, soulignant ainsi son rôle dans la fourniture d'un processus de charge transparent et efficace pour les véhicules électriques.

Après l'ICNC23, Autel Energy est enthousiaste à l'idée de poursuivre son engagement auprès de la communauté des véhicules électriques à l'occasion de l'IAA MOBILITY 2023 (Salon international de l'automobile en Allemagne) qui aura lieu du 5 au 10 septembre 2023 à Munich. Au cours de cette période, Autel se lancera dans une tournée de présentation, avec ses véhicules événementiels voyageant de l'ICNC à Berlin jusqu'à l'IAA MOBILITY à Munich et accueillant au final les visiteurs sur le stand C2 A31.

« Nous sommes ravis de participer à l'ICNC23 et à l'IAA MOBILITY 2023, où nous pouvons présenter les capacités des bornes pour véhicules électriques d'Autel et leur intégration transparente avec différents modèles de véhicules électriques », a déclaré Ting Cai, PDG d'Autel Europe. « Alors que le marché des véhicules électriques continue de croître, Autel Energy s'engage à fournir des solutions de charge de pointe qui améliorent l'expérience de conduite des propriétaires de véhicules électriques dans le monde entier. »

Les visiteurs qui assisteront à l'ICNC23 et à l'IAA MOBILITY auront l'occasion exclusive d'explorer le processus de charge du véhicule électrique de démonstration grâce à la gamme complète de produits de charge pour véhicules électriques d'Autel Energy. L'équipe d'experts d'Autel Energy sera présente à l'événement pour s'entretenir avec les visiteurs, partager des idées et discuter du potentiel de transformation de leurs solutions de charge de pointe.

