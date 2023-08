La société américaine de télédiffusion WQED adopte le stockage Infortrend pour des flux de travail d'édition multimédia fluides





TAIPEI, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), leader de l'industrie du stockage d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que WQED, une société de télédiffusion renommée aux États-Unis, a tiré parti d' EonStor GS , une solution de stockage de données d'entreprise unifiée, pour améliorer l'efficacité de ses flux de travaux de postproduction et de diffusion télévisée.

Fondée en 1954 et basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, WQED est une importante société de télévision soutenue par la communauté spécialisée dans la postproduction et la diffusion dans les médias publics. En raison de la quantité croissante de contenu, c'est-à-dire de programmes éducatifs, culturels et de divertissement, ainsi que du flux de travail de postproduction de médias, ils avaient besoin d'une solution de stockage à haute capacité et à haute performance. Le stockage existant ne pouvait pas couvrir les besoins de l'entreprise ni en termes de débit ni en termes de besoins en capacité, causant des saccades dans la lecture vidéo, et l'impossibilité d'envoyer, de monter et d'encoder les vidéos à temps, ce qui ralentissait considérablement leurs projets. De plus, le stockage obsolète nécessitait une maintenance excessive, et donc du temps et des coûts pour le service d'assistance informatique.

Fourni par le partenaire d'Infortrend, Intelligent Technology, WQED a bénéficié d'une mise à niveau vers la solution de stockage unifié EonStor GS 4060 qui fonctionne dans un environnement 100 GbE. Elle est associée à un serveur d'encodeur et à quatorze postes de travail d'édition de médias équipés d'un processeur Intel® haute performance et de la suite Adobe Creative Cloud. La solution de stockage fournit une capacité de stockage de 1 Po dans un facteur de forme 4U et offre des performances de débit de lecture de 10 Go/s et de débit d'écriture de 5,5 Go/s afin de garantir des flux de travail M&E fluides.

« Nous sommes ravis de voir WQED TV intégrer la solution de stockage unifié Infortrend EonStor GS 4060 pour résoudre les problèmes de flux de travail de production multimédia et de diffusion. C'est avec grand plaisir qu'Intel a travaillé avec Infortrend pour développer la série de plateformes de stockage EonStor GS dotées d'un processeur Intel® Xeon®, offrant d'excellentes performances pour accélérer les applications de M&E et les demandes vidéo », a déclaré Jason Ziller, directeur général de la division Connectivité client chez Intel Corporation.

Pour stocker le volume croissant d'actifs vidéo, GS offre des possibilités d'évolutivité simples : l'entreprise peut faire évoluer le système avec un nouveau stockage GS et le mettre à l'échelle avec JBOD. De plus, il a une conception redondante, assurant une haute disponibilité et un temps d'arrêt minimal. Tous les composants sont modulaires et remplaçables à chaud, ce qui facilite l'entretien. Le personnel informatique peut surveiller le système GS via l'interface de gestion intuitive EonOne.

« Ayant été client du stockage Infortrend pendant des années, la mise à niveau du stockage existant pour la diffusion vers une solution Infortrend était un choix naturel. Nous sommes extrêmement satisfaits de la stabilité et du prix de leurs solutions de stockage », a déclaré Paul Byers, directeur exécutif de l'ingénierie chez WQED.

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

