ÉTUDE DE LINGOKIDS SUR LE TEMPS D'ÉCRAN DES JEUNES EN 2023 : COMMENT AIDER LES ENFANTS À NE PAS DEVENIR DES « ZOMBIES D'ÉCRAN » ?





LOS ANGELES, MADRID et MEXICO, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, les parents et les soignants sont de plus en plus préoccupés par l'exposition aux écrans et leur utilisation par leurs enfants. Pour aider les parents à déterminer le temps d'écran idéal pour leur famille, Lingokids, l'application d'apprentissage numéro un pour les enfants, a mené une étude complète avec des experts du secteur sur les habitudes et les tendances en matière de temps d'écran chez les enfants âgés de 2 à 8 ans.

Principaux résultats :

1 parent sur 3 craint que son enfant soit dépendant des écrans.

Seulement 50 % des parents sont très impliqués dans la surveillance du temps d'écran de leurs enfants.

64,6 % des parents estiment qu'ils passent eux-mêmes trop de temps sur les écrans.

« Il y aura toujours des écrans dans l'environnement domestique », a noté le Dr Michael Rich, fondateur du Digital Wellness Lab. « Le temps d'écran interactif est un langage de notre temps, et c'est ainsi que nous apprenons, communiquons, créons et nous connectons avec les autres. La clé n'est pas de restreindre le temps d'écran des enfants, mais plutôt de les guider sur la façon de l'utiliser ».

Comment les parents peuvent-ils contrôler le temps d'écran ?

L'étude a révélé que seulement 50 % des parents participaient activement à la surveillance et à la régulation du temps d'écran de leurs enfants. Les experts estiment que les parents doivent être plus vigilants et surveiller ce que font leurs enfants sur les écrans, au cas où ils exploreraient des types de temps d'écran non limités sur des applications telles que YouTube, TikTok ou des applications qui contiennent de la publicité.

Temps d'écran de qualité vs temps d'écran de mauvaise qualité

L'étude se penche sur l'importance du temps d'écran « actif », un type de temps d'écran qui favorise le développement cognitif, la pensée critique et les compétences socio-émotionnelles.

« Le temps d'écran de mauvaise qualité favorise la passivité, le divertissement vide et la distraction sans curiosité. Il peut également remplacer d'autres expériences cognitives enrichissantes pour les enfants, comme jouer avec d'autres enfants, imaginer ou explorer la nature », explique le Dr Michael Rich, fondateur du Digital Wellness Lab. « Un temps d'écran de qualité est quelque chose qui met au défi, excite la curiosité et questionne les enfants pour qu'ils interagissent et se dépassent, plutôt que de simplement leur donner des informations prédigérées. »

Donner le bon exemple

Les parents jouent un rôle crucial en donnant le bon exemple à leurs enfants en matière de temps d'écran. 64,6 % des parents interrogés pensent qu'ils passent eux-mêmes

trop de temps devant un écran. Les experts ont souligné l'importance de montrer l'exemple et d'utiliser les écrans de manière à promouvoir des contenus bénéfiques et des habitudes saines pour toute la famille.

Points essentiels à retenir

L'étude conclut que les écrans peuvent être bénéfiques pour les enfants lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée et interactive. Les parents devraient se concentrer sur le contenu et les limites de temps en utilisant des applications et des vidéos éducatives pour encourager l'apprentissage, la curiosité et le développement. Ils peuvent faire en sorte que les expériences numériques de leurs enfants soient enrichissantes et amusantes en leur donnant le bon exemple et en favorisant un temps d'écran actif et sans danger.

À propos de Lingokids

Lingokids est une entreprise de technologies et de médias éducatifs qui contribue à transformer la façon dont les enfants peuvent acquérir des compétences éducatives traditionnelles et des compétences utiles dans la vie moderne.

Contacts pour les médias :

Sara Mateos-Aparicio

Tél. : +34 638324038

E-mail : sara@lingokids.com

Site Web : www.lingokids.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Py4cheYoWYY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2194511/Lingokids_logo.jpg

29 août 2023 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :