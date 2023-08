Clarity AI intègre les données de durabilité à SimCorp pour promouvoir l'investissement d'impact et la conformité réglementaire





Clarity AI, société mondiale de technologies de durabilité, annonce l'intégration de son offre de données dans la plateforme de gestion des investissements de SimCorp.

Ce partenariat avec SimCorp, chef de file mondial des solutions de gestion d'investissement, offre aux investisseurs institutionnels l'accès à des ensembles de données optimisés par l'IA leur permettant de s'aligner efficacement sur la réglementation européenne en matière de finance durable et de mettre en oeuvre des stratégies d'investissement d'impact.

L'Union européenne est à l'avant-garde de la finance durable, avec 20 % des actifs des fonds de la région classés comme durables. En outre, l'UE représente 83 % des actifs mondiaux investis dans des fonds durables, selon le rapport Global Sustainable Fund Flows de 2022. Malgré des réglementations strictes, comme les règlements européens SFDR (publication d'informations sur la finance durable) et Taxinomie visant à lutter contre l'écoblanchiment et à garantir une transparence accrue, les défis liés à la disponibilité, à la fiabilité et à la comparabilité des données persistent. Face à ces défis, les investisseurs institutionnels pourraient utiliser des évaluations d'entreprises inexactes ou obsolètes, les exposant ainsi à des risques réputationnels et d'investissement.

« Face à l'évolution rapide et à la diversification des cadres réglementaires et à la demande croissante d'accès à des données de durabilité de haute qualité, précises et rapides, Clarity AI se distingue par une solution flexible et évolutive. Notre approche est exhaustive, fournissant les données, les méthodologies et les outils requis pour se conformer à toutes les exigences réglementaires », déclare David Silver, responsable des solutions chez Clarity AI. « Nous sommes ravis de nous associer à SimCorp pour élargir l'utilisation de données fiables et précises pour répondre aux exigences réglementaires et générer davantage de capital dans la finance durable, sans ajouter de complexité inutile. »

« Grâce à l'intégration optimale des données de Clarity AI à la plateforme de gestion d'investissement de SimCorp, l'analyse de durabilité fait partie intégrante du processus d'investissement de bout en bout. Nos clients mutuels bénéficient d'une automatisation avancée des processus, de contrôles rigoureux de leurs politiques de durabilité et d'un accès sans effort à l'analyse ESG », déclare Carl Balslev Clausen, directeur et responsable de la gestion des produits ESG, SimCorp.

Les solutions primées de Clarity AI pour les règlements européens SFDR et Taxinomie reposent sur des méthodologies qui s'appuient sur une technologie de pointe pour rationaliser la collecte et le traitement des données et réduire les erreurs associées au travail manuel.

« Grâce à l'utilisation de contrôles de fiabilité optimisés par l'IA, formés et supervisés par une équipe mondiale d'experts en science des données et en durabilité, nous nous assurons que nos données sont de la plus haute qualité et cohérentes dans tous les domaines de la durabilité, notamment la conformité réglementaire et la mesure de l'impact », déclare Silver.

L'adoption du cadre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies est devenue un outil crucial pour rendre compte de l'impact, élaborer des stratégies d'engagement ou créer de nouvelles opportunités de revenus grâce à des fonds thématiques, par exemple.

Une récente enquête de BNP Paribas Asset Management révèle que plus de 50 % des investisseurs utilisent ou projettent d'utiliser l'investissement thématique, et 70 % des investisseurs thématiques prévoient de renforcer leur ciblage sur les trois prochaines années. En Europe, l'un des principaux moteurs de cette tendance est la possibilité de commercialiser des produits au titre de l'article 8 ou de l'article 9 du SFDR.

Pour répondre à cette demande croissante, la plateforme de gestion des investissements de SimCorp offre à ses utilisateurs l'ensemble de données ODD de Clarity AI avec la possibilité de personnaliser les scores en fonction des résultats de durabilité escomptés. Clarity AI analyse plus de 70 000 entreprises, 420 000 fonds, 201 pays et 199 administrations locales, soit plus que tout autre acteur du marché.

« Les investisseurs institutionnels priorisent de plus en plus leur capacité à mesurer et à superviser avec précision les effets sociétaux de leurs investissements. L'alignement sur les ODD est devenu une norme reconnue au sein du secteur. Le vaste ensemble de données ODD de Clarity AI apporte un niveau élevé d'exhaustivité, et nous sommes ravis de l'intégrer de manière transparente à nos solutions ESG et d'investissement durable. Cette intégration offre aux clients SimCorp un accès sans effort à des données de qualité supérieure pour optimiser leurs décisions d'investissement », déclare Balslev Clausen.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique de développement durable qui utilise l'apprentissage automatique et le big data pour fournir des informations environnementales et sociales aux investisseurs, aux entreprises et aux consommateurs. Les capacités de Clarity AI sont un outil essentiel pour l'analyse de la durabilité de bout en bout liée à l'investissement, à la recherche d'entreprise, à l'analyse comparative, au commerce électronique grand public et aux rapports réglementaires. La plateforme Clarity AI analyse plus de 70 000 entreprises, 420 000 fonds, 201 pays et 199 gouvernements locaux, soit plus que tout autre acteur sectoriel. Clarity AI remplit sa mission d'impact sociétal sur les marchés en s'assurant que ses capacités sont directement intégrées dans les flux de travail des clients grâce à des intégrations avec des partenaires tels que SimCorp. De plus, les informations sur la durabilité de Clarity AI atteignent plus de 150 millions de consommateurs à travers plus de 400 000 marchands. Clarity AI a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, et son réseau de clients gère des dizaines de billions d'actifs et comprend des sociétés comme Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington et BNP Paribas.

À propos de SimCorp

SimCorp propose des solutions intégrées de gestion d'investissement de premier plan.

Notre plateforme et notre écosystème, avec des partenaires, des services et une connectivité tierce, sont les garants de l'efficacité et de la flexibilité indispensables au succès de 40 % des 100 plus grandes sociétés financières du monde.

Nos 25 bureaux répartis dans le monde entier et nos 2 450 employés constituent une équipe véritablement mondiale et collaborative, reliant tous les continents et tous les secteurs d'activité de manière transparente.

29 août 2023 à 03:05

