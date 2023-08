Veeva franchit une étape clé dans le déploiement dès avril 2024 de son nouveau logiciel Vault CRM - la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie





Une avancée importante pour la gestion des relations clients dans le domaine des sciences de la vie

BARCELONE, Espagne, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) annonce deux avancées majeures dans la mise à disposition de Vault CRM ? la nouvelle génération de CRM pour l'industrie des sciences de la vie. L'équipe Vault CRM a signé son premier contrat "early adopter" avec une biotech innovante dans le domaine de l'oncologie qui envisage un déploiement du logiciel au sein de ses équipes au quatrième trimestre 2023. Par ailleurs, Veeva a également annoncé le lancement général de Vault CRM pour avril 2024.

"L'équipe produit Veeva a fait des progrès remarquables depuis l'annonce de Vault CRM il y a moins d'un an," a déclaré Tom Schwenger, président et COO de Veeva. "Grâce aux efforts portés sur l'excellence produits, l'innovation et le customer success, le premier client Vault CRM sera live au quatrième trimestre 2023, ce qui constitue une étape importante dans les évolutions à venir du CRM."

Développé sur la plateforme Veeva Vault dédiée aux sciences de la vie, Vault CRM disposera de toutes les fonctionnalités de Veeva CRM, leader sur le marché, ainsi que de nouvelles capacités omnicanales. Vault CRM Service Center, inclus dans Vault CRM sans coût additionnel, fournira de nouvelles fonctionnalités de centre d'appel que les équipes de inside sales et les délégués hybrides pourront utiliser pour offrir un engagement orienté vers le service aux clients dans un contexte de nouvelles thérapies toujours plus complexes.

Le lancement de Vault CRM est prévu pour avril 2024 et deviendra alors l'offre de référence pour tous les nouveaux clients Veeva. La solution Veeva CRM actuelle, basée sur la plateforme Salesforce, entrera en mode stabilité après sa dernière mise à jour fonctionnelle en décembre 2023, afin de permettre aux clients actuels de migrer avec fluidité depuis Veeva CRM vers Vault CRM. Tout au long de la période de stabilité, les versions de Veeva CRM incluront des corrections pour les défauts importants, la conformité, la compatibilité de la plateforme, ainsi que des mises à jour de sécurité. Veeva CRM sera maintenu jusqu'en septembre 2030.

Informations Complémentaire

Pour en savoir plus sur Vault CRM, visitez: veeva.com/eu/VaultCRM

Veeva sur LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

À Propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des CRM Cloud au service de l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu/fr.

Déclarations Prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, y compris les solutions et applications en cours de développement et non disponibles sur le marché, et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, ainsi que la disponibilité de nos produits ou autres événements en relation avec nos produits et services, peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov.?

Contact:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

29 août 2023 à 01:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :