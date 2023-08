Les syndiqués responsables de la sécurité chez ADT se mobilisent en vue d'un premier contrat





Plus de 200 agentes et agents d'ADT sécurité par Telus, membres de la section locale (SL) 1944 des Métallos, s'efforcent d'obtenir un premier contrat équitable en mettant en branle deux efforts de sensibilisation du public à Calgary.

Dimanche et lundi soir derniers, les panneaux lumineux des Métallos ont projeté un message clair sur le Telus Spark Science Centre et le Saddledome de la Banque Scotia, demandant à ADT d'offrir dès maintenant des salaires équitables (Fair wages at ADT now).

«ADT par Telus connaît toujours autant de succès et récolte les fruits du bon service à la clientèle offert par nos membres; pourtant, lorsqu'il s'agit de leur verser de bons salaires, Telus préfère récompenser en premier son chef de la direction et ses actionnaires plutôt que ses employés d'exception pour leur dur travail», souligne Donna Hokiro, présidente de la SL 1944.

«Je ne suis pas convaincu que Telus souhaite conclure un premier contrat qui reflète la valeur du travail de nos membres. L'entreprise continue de présenter les offres les plus basses dans le but d'affaiblir le soutien de nos membres et de les forcer à accepter des salaires inférieurs, qui ne les aident pas beaucoup en ces temps économiques difficiles. Nos membres tiennent bon en vue d'obtenir de meilleures offres, et c'est pourquoi nous nous mobilisons dans tout Calgary cette semaine», ajoute-t-elle.

Les Métallos ont négocié et fait avancer de nombreux éléments qui ne sont pas liés aux salaires. Ils ont fait des progrès à l'égard de plusieurs enjeux, comme l'ancienneté, le service au sein de l'entreprise, le Programme de télétravail et les avis d'emplois. Il reste encore bien d'autres enjeux monétaires, notamment les salaires, question sur laquelle le syndicat et l'employeur sont loin d'être d'accord.

«Je suis persuadée que nous pouvons remporter un bon contrat et de bons salaires, mais c'est vraiment à Telus et à ADT de revenir à la table de négociation et d'offrir un premier contrat raisonnable. Je sais que Telus peut faire mieux et qu'elle peut assurément offrir aux agents de sécurité d'ADT une meilleure sécurité d'emploi, tout comme des hausses salariales plus importantes», soutient la présidente.

Les deux parties ont entamé les négociations en avril 2022, après l'accréditation du vote des travailleurs en faveur de se joindre aux Métallos le 4 janvier 2022 accordée par la commission des relations du travail de l'Alberta. Les parties ont conjointement déposé une demande de médiation et se réuniront avec le médiateur le 29 août.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada, dont 6 800 membres chez Telus. Il s'agit du plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs choisissent de devenir des Métallos sachant que le syndicat possède de solides antécédents lorsqu'il est question de créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et de négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, y compris de bons salaires et avantages sociaux, et d'excellentes pensions.

28 août 2023 à 22:35

