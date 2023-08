Le popping boba du Groupe Tachiz atteint de nouveaux sommets en tant qu'avenir du bubble tea





L'augmentation de 20 % du volume des commandes en Europe témoigne de la forte demande de ses perles de fruits uniques et personnalisables

LONDRES, PARIS et SYDNEY, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Alors que le marché du bubble tea continue de croître, le Groupe Tachiz , un fabricant taïwanais de popping boba de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante dans sa croissance en Europe, soulignant ainsi l'attrait mondial de la personnalisation unique de son produit. Pour passer à la vitesse supérieure, la marque développe des initiatives commerciales pour les clients européens et participera au salon Fine Food Australia du 11 au 14 septembre.

Tachiz propose des promotions spéciales pour les clients européens. Pour en savoir plus, veuillez contacter : [email protected]

La personnalisation, clé du succès

Le succès récent du Groupe Tachiz tient au niveau unique de personnalisation qu'il offre à ses clients et aux vendeurs de boissons, qui se voient offrir des possibilités infinies de modification pour assurer la satisfaction des consommateurs. Les aspects qui peuvent être personnalisés sont les suivants :

Les saveurs : Les vendeurs ont la possibilité de choisir parmi une variété de goûts ou d'en créer un adapté à un marché spécifique.

: Les vendeurs ont la possibilité de choisir parmi une variété de goûts ou d'en créer un adapté à un marché spécifique. L'épaisseur de la peau : La texture et la sensation au toucher du popping boba peuvent être ajustées pour un plaisir sensoriel optimisé.

: La texture et la sensation au toucher du popping boba peuvent être ajustées pour un plaisir sensoriel optimisé. Un emballage spécial : Les vendeurs peuvent améliorer l'attrait visuel de leur marque grâce à des options d'emballage sur mesure.

Tirer parti de l'essor de la demande d'expériences inédites en matière de boissons

Récemment, la demande de popping boba et de juice ball a bondi, avec un TCAC de 10,70 % entre 2022 et 2029 , en grande partie sous l'effet de la popularité croissante des nouvelles tendances de bubble tea telles que les perles de fruits.

« Le Groupe Tachiz a connu beaucoup de succès récemment en tirant parti de la forte demande, et notre croissance mondiale atteint un taux annuel moyen impressionnant de 65 % », a déclaré Iris Chang, directrice générale du Groupe Tachiz. « Nous avons particulièrement développé notre activité auprès des grands commerçants de pays européens tels que l'Allemagne, l'Italie et la France, avec une augmentation d'environ 20 % du volume des commandes. Cette dynamique nous a permis de conclure des partenariats fructueux avec 30 franchisés en Europe et en Australie, et nous continuons d'étendre et d'approfondir nos réseaux dans ces régions. »

Tachiz au salon Fine Food Australia

Les visiteurs au salon Fine Food Australia pourront constater de visu l'adaptabilité du popping boba du Groupe Tachiz. La marque montrera comment elle peut être adaptée au palais de n'importe quel consommateur, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à offrir des expériences personnalisées qui transcendent les cultures.

En plus d'offrir aux consommateurs l'expérience unique grâce à des popping boba personnalisables, le Groupe Tachiz présentera la façon dont il a construit sa marque en utilisant les ingrédients naturels les plus raffinés. En appliquant des technologies alimentaires de pointe et en mettant en place des processus de test rigoureux, la marque veille à ce que la qualité de ses produits soit à la hauteur de sa réputation d'excellence.

Tachiz occupera le stand HU30 au salon Fine Food Australia. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://finefoodaustralia.com.au/exhibitor-directory/exhibitor/?id=73258649

À propos du Groupe Tachiz

Fondé en 2015, Tachiz Enterprise Co., Ltd. utilise des technologies de pointe et adopte des philosophies d'entreprise innovantes pour créer sans relâche de délicieuses popping boba personnalisables. Les ingrédients naturels de haute qualité, les processus de test méticuleux et les certifications tels que la FSSC 22000 et Halal assurent les meilleurs produits aux entreprises de rafraîchissement qui les achètent, ainsi qu'aux consommateurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.tachizgroup.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2194238/Tachiz_News_Photo.jpg

28 août 2023 à 21:22

