Profitez des dernières technologies en faisant d'importantes économies lors des soldes de la fête du Travail de Lenovo





Les acheteurs feront d'importantes économies pendant les soldes de la fête du Travail de Lenovo, grâce à une sélection d'appareils électroniques et d'ordinateurs à moitié prix et plus encore. Du 28 août au 10 septembre, Lenovo propose d'importantes réductions sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de jeu, les tablettes, les écrans et les accessoires, ainsi que des offres exceptionnelles, le tout disponible uniquement sur lenovo.com.

Lors des soldes, les clients inscrits au programme de fidélité My Lenovo Rewards recevront des points de récompense supplémentaires qu'ils pourront échanger lors de futurs achats sur Lenovo.com. De plus, tous les acheteurs pourront profiter de prix bas sur les produits ThinkPad et plus encore, notamment avec plus de 70 % de réduction sur une sélection d'ordinateurs portables.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'offres et de promotions proposées lors des soldes de la fête du Travail de cette année* :

Du 28 août au 3 septembre

Article Prix Remise ThinkPad X1 Carbon Gen 11 2 199,99 $ 44 % Lenovo 3i Chromebook 319,99 $ 43 % ThinkPad X1 Yoga Gen 6 1 553,99 $ 71 % Legion Pro 5 AMD Gen 8 1 464,99 $ 21 % Yoga 6 (13" AMD) 949,99 $ 35 %

Du 4 au 10 septembre Obtenez 2 fois plus de récompenses My Lenovo Rewards sur tout le site*

Article Prix Remise ThinkPad X1 Yoga Gen 7 1 430,99 $ 66 % IdeaPad 1 (15" AMD) 284,99 $ 45 % Yoga 7 (16" AMD) 999,99 $ 35 % Legion Slim 5i Gen 8 1 359,99 $ 22 % ThinkPad X13 Gen 2 1 116,99 $ 73 %

« Chez Lenovo, nous proposons un grand nombre de réponses à tous vos besoins technologiques, des solutions de poche au cloud », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine chez Lenovo. « Que ce soit pour travailler, vous divertir ou étudier, vous en trouverez pour tous les goûts lors des soldes de la fête du Travail de Lenovo. Rendez-vous sur Lenovo.com pour trouver nos produits les plus populaires aux prix les plus bas de l'année. »

Pour obtenir plus de détails sur les offres exceptionnelles proposées lors des soldes de la fête du Travail de Lenovo, rendez-vous sur https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters.

Les clients inscrits au programme My Lenovo Rewards qui effectuent des achats sur Lenovo.com reçoivent toujours un pourcentage du prix d'achat qui leur est restitué sous forme de points de récompense à utiliser sur de futurs achats. De plus, ils peuvent gagner des points de récompense supplémentaires pendant les périodes de soldes comme les soldes de la fête du Travail de Lenovo. Les membres de My Lenovo Rewards bénéficient également d'une livraison accélérée gratuite sur tous les achats éligibles. Pour en savoir, rendez-vous sur https://www.lenovo.com/ca/en/rewards/

* Offres valables jusqu'à épuisement des stocks. Achetez tôt pour profiter de la meilleure disponibilité.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards USD. Classé au 217e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 77 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Concentré sur sa vision audacieuse visant à fournir à tous une technologie plus intelligente, Lenovo s'appuie sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs clés de croissance, tels que les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Combinée à des innovations qui changent le monde, cette transformation permet à Lenovo de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout dans le monde. Pour obtenir plus d'informations, visitez le site https://www.lenovo.com et suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

28 août 2023 à 19:50

