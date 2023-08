Jazz et ses pilotes représentés par l'ALPA ratifient des modifications à la convention collective des pilotes





HALIFAX, NS, le 28 août 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), et les pilotes de Jazz représentés par l'Air Line Pilots Association (« ALPA ») ont ratifié des modifications à leur convention collective le 28 août 2023, avec prise d'effet le 1er septembre 2023.

« Je tiens à remercier les équipes de négociation de Jazz et de l'ALPA pour les efforts qui leur ont permis de parvenir à cette entente qui tient compte de l'évolution de la rémunération des pilotes et procure à Jazz de meilleures possibilités de recrutement et de formation », a déclaré le président de Jazz, Randolph deGooyer. « Cette convention modifiée témoigne de notre engagement à relever ensemble les défis du secteur », a conclu M. deGooyer.

Le président et chef de la direction de Chorus, Colin Copp, a rendu hommage à la capacité de Jazz de collaborer avec les syndicats et avec son client, Air Canada, pour parvenir à une solution progressive. « Par le passé, Jazz a démontré à de nombreuses reprises sa capacité de parvenir à des solutions satisfaisantes à la fois pour l'entreprise et pour ses syndicats. Ces modifications permettront à Jazz de renforcer sa position de chef de file dans le secteur du transport régional au Canada », a déclaré M. Copp.

La convention collective modifiée n'aura pas d'incidence financière sur Chorus.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'information prospective. L'information prospective se repère par l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « éventuel », « en instance », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris leur forme négative. L'information prospective est fondée sur des prévisions de résultats futurs, sur des estimations de montants qui ne peuvent pas encore être établis et sur d'autres hypothèses. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats qui sont indiqués dans l'information prospective pour différentes raisons, notamment en raison des facteurs de risque décrits dans les documents publics de Chorus qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. L'information prospective présentée dans le présent communiqué rend compte des attentes de Chorus à la date du présent communiqué et elle peut changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information pour tenir compte de nouveaux éléments d'information, d'événements subséquents ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où elle y est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Jazz Aviation LP

Jazz Aviation S.E.C. est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le principal opérateur de vols d'Air Canada Express vers des destinations en Amérique du Nord. Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et sur le plan de la diversité. L'entreprise est également primée pour sa culture de sécurité. Ces atouts, ainsi que sa position bien établie de chef de file et son service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes.

flyjazz.ca

À propos de Chorus Aviation Inc.

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

