Fonds signature métropole - Un fonds renouvelé pour faire rayonner davantage la métropole

MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, est fier d'annoncer l'arrivée du Fonds signature métropole (FSM). Pourvu d'une enveloppe annuelle de 17 millions de dollars, le programme d'aide financière vise à renforcer l'identité distinctive de Montréal et son pouvoir d'attractivité.

Ce fonds permettra de financer de nouvelles initiatives d'envergure mettant en valeur les atouts et le caractère unique de la métropole et qui ont le potentiel de créer un legs. Le FSM succède au Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), et poursuit le soutien accordé aux festivals et aux événements majeurs, importants facteurs de rayonnement pour la région de Montréal.

Les partenaires et les acteurs clés de la métropole sont dès maintenant invités à soumettre des projets dans le cadre du FSM.

Citations :

« Montréal est reconnue mondialement pour ses festivals, sa scène culturelle, ses artistes et ses grands événements rassembleurs. Que ce soit dans l'est de Montréal ou au centre-ville, les projets et événements d'envergure qui seront soutenus par le Fonds renouvelé s'inscriront bien dans l'histoire de notre métropole et contribueront à stimuler l'attractivité et le développement économique de notre ville. Quand Montréal s'illustre, c'est le Québec en entier qui rayonne. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que notre gouvernement lance aujourd'hui le FSM. Ce programme est la suite évidente du FIRM qui, depuis sa création, a été un véritable moteur économique pour la métropole. Le FSM permettra d'intensifier les investissements des dernières décennies en soutenant des projets existants et en favorisant l'émergence de nouvelles initiatives qui participeront au pouvoir d'attraction culturel et économique de la métropole. C'est l'ensemble de la communauté montréalaise qui pourra bénéficier des retombées, et ce, sur le plan tant social qu'économique. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Métropole.

Faits saillants :

Sous la responsabilité du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le FSM appuiera des projets porteurs qui renforceront l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

Le FSM est constitué de deux volets :

le volet 1 vise à consolider la renommée de la métropole en soutenant des festivals et des événements culturels, sportifs ou d'affaires majeurs.

le volet 2 vise à mettre de l'avant les atouts économiques, culturels et sociaux de la métropole en soutenant de nouvelles initiatives de grande envergure qui ont le potentiel de créer un legs.

vise à mettre de l'avant les atouts économiques, culturels et sociaux de la métropole en soutenant de nouvelles initiatives de grande envergure qui ont le potentiel de créer un legs. Le FSM s'adresse aux compagnies privées à but lucratif (volet 1 seulement), aux organismes à but non lucratif et aux coopératives établis au Québec, dont les projets répondent aux objectifs du Fonds et du volet dans lequel ils s'inscrivent.

Le Fonds est un outil d'intervention qui permet au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal de réaliser sa mission, à savoir susciter et soutenir l'essor économique, culturel et social de la métropole, et d'en favoriser le progrès, le dynamisme ainsi que le rayonnement. Depuis sa création en 1996, environ 3 000 projets ont été soutenus, générant des investissements globaux de 5,5 milliards de dollars.

Liens connexes :

Consultez le site Web du Fonds signature métropole pour davantage de détails.

