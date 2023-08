Lancement réussi de Shenzhen Airlines pour un vol direct Shenzhen-Barcelone





Le vol ZH9065 qui a décollé de Shenzhen en Chine avec 203 passagers à bord, a atterri à Barcelone en Espagne dans la matinée du 28 août, marquant le lancement réussi de ce nouveau vol direct de Shenzhen Airlines.

En collaboration avec la municipalité de Barcelone, le consulat général de Chine à Barcelone, le Comité de développement des routes aériennes de Barcelone (CDRA), le gestionnaire d'aéroports espagnols (AENA), la compagnie aérienne Shenzhen et son partenaire Air China ont souhaité un accueil chaleureux aux passagers. Le maire de Barcelone, le consul général adjoint de Chine à Barcelone et des dizaines de représentants des organisateurs étaient présents à l'événement.

Le vol aller-retour Shenzhen-Barcelone est assuré par Shenzhen Airlines deux fois par semaine, le lundi et le vendredi. Le vol ZH9066 Barcelone-Shenzhen part à 11h30 heure locale et arrive à 07h00 heure de Pékin, et le vol retour ZH9065 part à 11h30 et arrive à 08h05.

Le gros porteur Airbus A330 de technologie récente a été choisi pour cette nouvelle liaison, et offre à tous les passagers un voyage confortable.

En outre, les passagers de ce vol bénéficient de transferts interurbains, d'hôtels de transit gratuits, d'une procédure de visa express et autres services exclusifs.

Shenzhen Airlines a été créée en 1992 à Shenzhen, l'une des principales villes de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao en Chine. Avec une flotte de 226 avions de passagers de différents types, Shenzhen Airlines est la cinquième compagnie chinoise. À l'aide de 15 succursales ou bases réparties dans tout le pays, Shenzhen Airlines exploite aujourd'hui plus de 200 lignes qui assurent les principales destinations en Chine et à l'étranger.

Shenzhen est l'un des cinq principaux aéroports de Chine, mais aussi un hub de transbordement vital dans la région Asie-Pacifique qui joue un rôle important dans la connexion entre la Chine et les autres pays.

L'année 2023 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Espagne et la Chine, et le deuxième anniversaire du jumelage entre Barcelone et Shenzhen. Cette nouvelle liaison établit un pont aérien pratique entre les deux villes, ce qui favorisera la coopération entre celles-ci, de même qu'entre les deux nations dans les domaines de la science et de la technologie, de la culture, du tourisme et du commerce.

Cette nouvelle liaison est le deuxième vol direct de Shenzhen Airlines au départ de l'Europe, après le premier vol Londres-Shenzhen. Shenzhen Airlines continuera d'enrichir son réseau de liaisons dans un avenir proche.

28 août 2023

