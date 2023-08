1 829 postes d'enseignantes et d'enseignants restent à pourvoir





QUÉBEC, le 28 août 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, dévoile aujourd'hui les plus récentes données concernant les postes d'enseignantes et d'enseignants à pourvoir dans le réseau scolaire public. Selon les chiffres reçus ce matin, par 69 centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS), 334 postes réguliers à temps plein et 1 495 postes à temps partiel sont à pourvoir dans les établissements qui ont participé à la collecte de données.

Rappelons que les données présentées évoluent en continu. De plus, avant la rentrée scolaire, considérant notamment que les séances d'affectation ne sont pas terminées, un poste à pourvoir ne signifie pas qu'il manque une enseignante ou un enseignant dans une classe.

Citation :

« Je tiens tout d'abord à saluer et à remercier chaleureusement le personnel des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires ainsi que toutes les équipes-écoles qui travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs jours. Votre travail a permis de diminuer de façon importante le nombre de postes à pourvoir. Malgré le grand défi que constitue la pénurie de main-d'oeuvre, j'ai confiance que le portrait s'améliorera davantage dans les prochaines semaines. En plus des mesures existantes, notre gouvernement continuera de travailler sur de nouvelles solutions pour pallier cette pénurie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

