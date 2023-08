Depuis maintenant 10 ans, Canva donne au monde les moyens de créer





Canva, la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde, célèbre aujourd'hui le 10e anniversaire de son lancement par les cofondateurs Melanie Perkins, Cliff Obrecht et Cameron Adams, dont la mission ambitieuse était de donner au monde les moyens de créer.

Alors que l'histoire a commencé en toute modestie autour d'une table à Perth, en Australie, Canva compte désormais une équipe de plus de 4 000 employés répartis sur huit campus. Dix ans après sa création, Canva occupe le poste numéro un dans la communication visuelle grand public. La plateforme est désormais synonyme de conception rapide et facile. Plus de 135 millions de personnes l'utilisent chaque mois et, ensemble, elles ont généré plus de 17 milliards de créations.

Des présentations aux documents, en passant par des vidéos et des sites Web, aujourd'hui, plus de 200 nouvelles créations sont générées dans Canva chaque seconde. La croissance de l'entreprise ne cesse de s'accélérer, avec plus de 45 millions de nouveaux utilisateurs mensuels au cours des 12 derniers mois, un chiffre qui initialement avait pris huit ans pour être atteint. Canva entre dans sa deuxième décennie avec plus de 1,5 milliard de dollars de revenus annualisés et un historique de rentabilité qui dure depuis six ans.

« Nous sommes vraiment fiers de pouvoir célébrer ce moment marquant et ce n'est que le début. Donner au monde entier les moyens de créer a été notre mission au cours de la dernière décennie. Cet objectif reste tout aussi essentiel que lorsque nous avons lancé Canva pour la première fois en 2013 », a déclaré Melanie Perkins, cofondatrice et PDG de Canva. « Nous sommes très chanceux d'avoir bénéficié du soutien et des contributions de millions de personnes qui ont façonné l'évolution de Canva, depuis nos premiers investisseurs et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour notre prochaine phase de croissance, jusqu'à notre incroyable communauté mondiale et notre équipe qui créent de la magie au quotidien. »

Les deux dernières années ont tout particulièrement vu Canva étendre rapidement sa présence auprès des entreprises et dans les bureaux. Des marques telles que Zoom, FedEx, Starbucks et Salesforce font désormais partie des entreprises clientes utilisant la plateforme de communication visuelle de Canva destinée à gérer et faire évoluer les marques mondiales. Cette augmentation rapide de la demande est attestée par le fait que plus d'un million de personnes citent désormais Canva dans les compétences principales de leur profil LinkedIn, un chiffre qui a augmenté de 72 % d'une année sur l'autre.

Construire un nom connu de tous qui vaut 40 milliards de dollars

Canva a été lancée il y a près de dix ans avec pour objectif de prendre un écosystème de création fragmenté, de l'intégrer dans une seule page simple et de le rendre accessible au monde entier. La co-fondatrice et PDG de Canva, Melanie Perkins, a eu l'idée de Canva pour la première fois alors qu'elle étudiait à l'Université d'Australie-Occidentale, à Perth, en Australie, et qu'elle enseignait des programmes de conception à ses camarades de classe.

Après s'être rendu compte des difficultés que les étudiants avaient pour utiliser les outils actuels du marché, Melanie et Cliff Obrecht (maintenant directeur des opérations de Canva) ont lancé Fusion Books, qui reprenait l'idée d'un outil de conception simple appliquée au marché de niche des annuaires scolaires. En cinq ans, Fusion Books est devenue la plus grande société d'annuaires scolaires en Australie et s'est développée en France et en Nouvelle-Zélande. Sachant depuis le début que la technologie qu'ils avaient développée pouvait être appliquée plus largement, Melanie, Cliff et Cameron Adams, maintenant directeur des produits de Canva, ont décidé de lever des fonds avant de lancer officiellement Canva en 2013.

En 2021, après avoir atteint un nombre incalculable d'étapes importantes, notamment une série d'acquisitions stratégiques en Europe et 75 millions d'utilisateurs mensuels, Canva est devenue l'une des sociétés de logiciels privées les mieux valorisées au monde, en passant de 6 à 40 milliards de dollars en moins de 18 mois.

Donner au monde les moyens de créer depuis dix ans

Dix après ses débuts et avec le lancement de sa suite visuelle et des outils d'IA désormais à son actif, Canva est aujourd'hui la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde. Les créateurs individuels, les écoles, les organisations à but non lucratif et les bureaux ont adopté la puissance de sa simplicité associant design, photos, fonctionnalités de collaboration, vidéos et IA pour se démarquer dans un monde de plus en plus visuel.

La facilité d'utilisation, la nature collaborative et l'étendue de la suite de produits Canva ont connu une adoption croissante à travers le monde, avec une utilisation en milieu de travail en plein essor dans une grande variété de professions et d'industries, notamment au sein de 85 % des sociétés Fortune 500.

L'entreprise a également progressé dans le second chapitre de sa mission, qu'elle présente comme un plan en deux étapes : La première étape consiste à créer l'une des sociétés les mieux valorisées au monde. La deuxième étape consiste à faire autant de bien que possible.

Avec 400 000 organisations à but non lucratif et 45 millions d'enseignants et d'étudiants utilisant Canva gratuitement, mais également son partenariat avec GiveDirectly pour distribuer un programme de transferts monétaires de 30 millions de dollars aux personnes vivant dans l'extrême pauvreté au Malawi, ou encore avec 30 % de l'entreprise engagée en faveur d'actions sociales, les progrès de Canva vers la première étape grâce à la croissance de son activité continuent de libérer ses ambitions philanthropiques pour la deuxième étape.

Alors que l'entreprise célèbre cette étape importante, Canva ne montre aucun signe de ralentissement pour l'avenir.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches, les vêtements et les vidéos, ainsi qu'une immense bibliothèque de polices, de photos, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n'importe qui peut prendre une idée et en faire quelque chose de bea.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 août 2023 à 15:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :