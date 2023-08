AVIS AU PUBLIC - Réouverture progressive de la traverse des Chaudières à l'appui d'initiatives sur les énergies vertes





GATINEAU, QC, le 28 août 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes que la traverse des Chaudières sera rouverte en 2 temps :

Le mercredi 13 septembre à 21 h : une seule voie sera ouverte à la circulation en direction sud

Le vendredi 29 septembre à 17 h : la traverse sera rouverte entièrement

La traverse des Chaudières devait rouvrir entièrement le 1er septembre. Bien que le tablier du pont et les ouvrages en acier critiques seront terminés, des travaux présentement réalisés à l'intersection de la rue Booth et de la place Vimy en retarderont la réouverture complète à la circulation automobile. Cette réouverture progressive est le moyen le plus sûr et le plus efficace de permettre rapidement une certaine mobilité entre les provinces pendant que sont achevés les travaux liés au Programme d'acquisition de services énergétiques, à proximité de la traverse des Chaudières.

Pendant les travaux, le pont Union demeurera accessible aux piétons et aux cyclistes. Ils pourront contourner la zone de construction en empruntant le sentier multifonctionnel situé derrière le Musée canadien de la guerre ou près du Mill Street Brew Pub.

L'accès local à la communauté Zibi sera autorisé pendant les travaux. Les automobilistes pourront accéder à la communauté en empruntant le détour sur le pont du Portage.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent et les remercie de leur patience.

SPAC, la Commission de la capitale nationale et leurs partenaires des municipalités d'Ottawa et de Gatineau continuent de se concerter ensemble pour coordonner les l'horaire des travaux de manière à perturber le moins possible les activités concernant chacun des ponts dans la région de la capitale nationale.

Les usagers sont invités à se tenir informés des travaux qui seront effectués sur les ponts et des fermetures de voies en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les réductions de voies et les fermetures sur les ponts interprovinciaux dans la région de la capitale nationale.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web du Programme d'acquisition de services énergétiques.

28 août 2023 à 14:41

